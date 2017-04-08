"Челси" победил "Борнмут" и сделал очередной шаг к титулу

"Челси" не поддался давлению преследующего "Тоттенхэм" и, уверенно переиграв "Борнмут" со счетом 1:3, восстановил семь очков преимущества во главе Премьер-Лиги.

Относительно ничейного матча против "Ливерпуля" у "вишенок" произошло лишь одно изменение в стартовом составе. Это Райан Фрэйзер появился вместо Джордона Айба.



Тренер "синих" Антонио Конте ограничился парой перестановок, доверившись Неманье Матичу и Виктору Мосесу, которые заменили Курта Зума и Цеска Фабрегаса.



В самом начале матча Давид Луис едва не поразил собственные ворота, мастерски срезав мяч после прострела с фланга. К счастью для бразильца, Тибо Куртуа был на чеку и исправил эту ошибку.



Чуть не состоявшийся автогол Луиса некоторое время оставался единственным опасным моментом, однако еще до истечения 20 минут "Челси" забил два гола. Сперва Диего Коста получил передачу от Виктора Мосеса в районе 11-метровой отметки и, развернувшись, нанес удар с рикошетом, после которого мяч полетел в противоход голкиперу — 0:1. А затем Эден Азар завершил контратаку, на скорости уйдя от Артура Боруца и закатив снаряд в ворота — 0:2.



В дальнейшем "Челси" сосредоточился на контратаках, позволяя "Борнмуту" спокойно владеть мячом. Однако хозяева были беззубы и моментов не имели, не считая удара Беника Афобе в штангу.



Тем не менее, незадолго до перерыва старания "Борнмута" были вознаграждены. Джошуа Кинг решил попытать удачу, отважившись на удар с дальней дистанции. В любой другой ситуации Куртуа выручил бы свою команду, но после рикошета от Луиса мяч залетел прямо в ближнюю "девятку" — 1:2.



Во втором тайме игра складывалась непросто для гостей. Они по-прежнему смотрелись предпочтительнее, но их попытки забить третий гол были неубедительны.



Не сумев найти путь к воротам Боруца с игры, "Челси" сделал это со стандарта. На 68-й минуте Маркос Алонсо великолепно послал мяч под перекладину, обведя стенку — 1:3. На этом игра закончилась. Концовка походила на товарищеский матч.



"Челси" очень легко забил два быстрых гола, а в дальнейшем предпочел равномерно распределить силы. Без особых нервов, без лишних энергозатрат, "синие" довели дело до победы, не поддавшись давлению, которому их пытался подвергнуть преследующий "Тоттенхэм".



"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче