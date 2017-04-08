"Челси" победил "Борнмут" и сделал очередной шаг к титулу

Маркос Алонсо "Челси" не поддался давлению преследующего "Тоттенхэм" и, уверенно переиграв "Борнмут" со счетом 1:3, восстановил семь очков преимущества во главе Премьер-Лиги.

Относительно ничейного матча против "Ливерпуля" у "вишенок" произошло лишь одно изменение в стартовом составе. Это Райан Фрэйзер появился вместо Джордона Айба.

Тренер "синих" Антонио Конте ограничился парой перестановок, доверившись Неманье Матичу и Виктору Мосесу, которые заменили Курта Зума и Цеска Фабрегаса.

В самом начале матча Давид Луис едва не поразил собственные ворота, мастерски срезав мяч после прострела с фланга. К счастью для бразильца, Тибо Куртуа был на чеку и исправил эту ошибку.

Чуть не состоявшийся автогол Луиса некоторое время оставался единственным опасным моментом, однако еще до истечения 20 минут "Челси" забил два гола. Сперва Диего Коста получил передачу от Виктора Мосеса в районе 11-метровой отметки и, развернувшись, нанес удар с рикошетом, после которого мяч полетел в противоход голкиперу — 0:1. А затем Эден Азар завершил контратаку, на скорости уйдя от Артура Боруца и закатив снаряд в ворота — 0:2.

В дальнейшем "Челси" сосредоточился на контратаках, позволяя "Борнмуту" спокойно владеть мячом. Однако хозяева были беззубы и моментов не имели, не считая удара Беника Афобе в штангу.

Тем не менее, незадолго до перерыва старания "Борнмута" были вознаграждены. Джошуа Кинг решил попытать удачу, отважившись на удар с дальней дистанции. В любой другой ситуации Куртуа выручил бы свою команду, но после рикошета от Луиса мяч залетел прямо в ближнюю "девятку" — 1:2.

Во втором тайме игра складывалась непросто для гостей. Они по-прежнему смотрелись предпочтительнее, но их попытки забить третий гол были неубедительны.

Не сумев найти путь к воротам Боруца с игры, "Челси" сделал это со стандарта. На 68-й минуте Маркос Алонсо великолепно послал мяч под перекладину, обведя стенку — 1:3. На этом игра закончилась. Концовка походила на товарищеский матч.

"Челси" очень легко забил два быстрых гола, а в дальнейшем предпочел равномерно распределить силы. Без особых нервов, без лишних энергозатрат, "синие" довели дело до победы, не поддавшись давлению, которому их пытался подвергнуть преследующий "Тоттенхэм".

"Борнмут" — "Челси". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2017 21:25

Количество просмотров Просмотров: 1311

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Последние комментарии:




  1. cristean2 08.04.2017 21:47 # cristean2
    Маура еще виибим, и усе, чемп наш

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  2. caxar 08.04.2017 21:46 # caxar
    c вк
    подсказите плиз как капсом написать цифры? чтобы выделить сильно спс

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  3. wmrpkvhzeflbrmo 08.04.2017 21:45 # wmrpkvhzeflbrmo
    Хм, следующий матч с поМЮйкой. Там Жозэ будет жилы рвать, чтобы: а) отомстить за 5-0, б) показать, что он способен дать осечку лидеру.

    Если будет ничья, то думаю многие Пенсы не расстроятся

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  4. aacz 08.04.2017 21:41 # aacz
    На классе.

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  5. fc-zenit 08.04.2017 21:41 # fc-zenit
    С победой, братья!

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  6. mousta 08.04.2017 21:35 # mousta
    Чет мало комментов хэйтеров

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  7. j-silver 08.04.2017 21:31 # j-silver
    Это было изя
    Алонсо собирет норм

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  8. grafters 08.04.2017 21:28 # grafters
    Челси на классе просто. Титул они уже неупустят офк

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  9. moneymaker 08.04.2017 21:28 # moneymaker
    Pozdravlyay

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  10. jesus33 08.04.2017 21:28 # jesus33
    chelsea уже опустился до того, что стал игроков соперника подкупать, чтобы они автогол соорудили.
    Сначала судьи, теперь игроки. Что дальше, chelsea?

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  11. didier-11 08.04.2017 21:28 # didier-11
    Изи катка.
    Алонсо дно.

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  12. mousta 08.04.2017 21:28 # mousta
    На классе. Но как всегда с нервами. Алонсо это ебаный пестец, особенно первый тайм, я думал я сук взорвусь после его действий.

    Но штрафные он лупит знатно. 3 раза бил с этой точки, 2 перекладины и гол. Тут не поспоришь. Спс хоть этим штрафом остудил мой пукан.
    А арбитр это ебаный пстос, это тот мудак, который не видел фола фера на кэйхилле...как его к матчам Челси допускают блять, этого дауна

    Источник: http://fapl.ru/posts/54199/?c=1

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  13. luckymen 08.04.2017 21:28 # luckymen
    антониууууууу антониууууууууу
    антониууу антониуууу антониууууууууу

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  14. wmrpkvhzeflbrmo 08.04.2017 21:28 # wmrpkvhzeflbrmo
    Ура!!!!

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