Клопп объяснил, почему не выпустил Коутиньо и Фирмино в старте

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему оставил бразильцев Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино вне стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Стоука".

Выбор Клоппом стартовых 11 на выездной матч против "гончаров" был немедленно подвергнут критике — Юрген не только доверился юным Бену Вудберну и Тренту Александер-Арнольду, но вдобавок оставил двух своих лидеров на лавке.



Вполне логично, что "красные" неубедительно провели первый тайм, пропустив в его концовке гол от Джонатана Уолтерса. Однако в перерыве Клопп все-таки произвел нужные перестановки, и выпущенные им на замену Коутиньо и Фирмино забили по блестящему году и обеспечили команде важнейшую победу — 1:2.



После матча Клопп объяснил, что просто не мог выпустить Филиппе и Роберто с первых минут по причине накопленной усталости.



"В перерыве мы приняли сложное решение, потому что не были уверены, готовы ли Роберто с Филом на 45 минут. После предыдущего матча Роберто, который обычно никогда не жалуется на самочувствие, говорил: "Я правда без сил". После травмы, полученной против "Манчестер Сити", он улетел в сборную Бразилии, сыграл там два матча, немедленно вернулся, сыграл в дерби... Он дошел до той точки, что, если бы мы выпустили его на все 90 минут, это было бы чревато настоящими проблемами".



"Фил же за последние три дня потерял три килограмма. Для большинства из нас это были бы хорошие новости! Но Фил является профессиональным футболистом, и это не есть хорошо. Он прибыл в отель этим утром и сказал, что в порядке. Мы знали, что его энергетический уровень на нижней отметке и достаточен лишь для 30 минут".



"Если бы мы выпустили их в старте, то, возможно, нам бы пришлось заменить их уже через 30 минут. Мы работаем с большим количеством данных благодаря отделу спортивной науки, и в данный момент каждый показатель сигнализировал о тревоге, если хотите. Тяжело, когда ты теряешь 3 килограмма и 100 грамм в весе".



"Вы видели, что поначалу они были великолепны, но после получаса игры им стало по-настоящему сложно. Изначально мы не планировали делать эту двойную замену в перерыве, а если бы выпустили их в старте, то нам все равно пришлось бы их заменить", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".