"Ливерпуль" одержал волевую победу в гостях у "Стоука"

Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" продолжает удерживать третье место в Премьер-Лиге благодаря волевой победе в гостях у "Стоука" — 1:2.

В стартовый состав "гончаров" после травм вернулись Джердан Шакири и Джонатан Уолтерс.

Обилие травм и накопившаяся усталость заставили главного тренера "красных" Юргена Клоппа выпустить с первых минут 17-летнего Бена Вудберна и 18-летнего Трента Александер-Арнольда. Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино начали матч в запасе.

Начало матча осталось за хозяевами, им даже удался гол в исполнении Шакири, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.

В дальнейшем шла более-менее равная игра, но "Стоук" на правах хозяев чувствовал себя увереннее. За 45 минут гости так ни разу и не пробили в створ, зато позволили сделать это дважды сопернику, и второй точный удар "гончаров" стал результативным. Под самый занавес тайма оставленный без опеки Уолтерс со считанных метров замкнул головой подачу Шакири — 1:0.

Второй тайм едва не начался для "Ливерпуля" со второго пропущенного мяча, однако Симону Миньоле чудесным образом удалось обезвредить бывшего одноклубника Чарли Адама.

И все-таки "красные" проснулись — в том числе и благодаря вышедшим на замену Коутиньо и Фирмино. Гости перехватили инициативу и создали несколько моментов, включая удар Деяна Ловрена головой в перекладину.

А когда до финального свистка оставалось 20 минут, "Ливерпуль" разразился двойным залпом. Сперва выстрелил Коутиньо, воспользовавшись тем, что защита "Стоука" не смогла вынести мяч из своей штрафной — 1:1. После Филиппе отличился его соотечественник Фирмино, обработав длинный заброс и пробив по летящему мячу с дистанции — 1:2.

Теперь уже психологическое преимущество оказалось на стороне гостей, и они без особых проблем довели дело до столь важной победы.

Юрген Клопп явно погорячился, доверившись совсем еще зеленым юниорам. Однако тренер "Ливерпуля" вовремя исправил свои ошибки, и это позволило спасти игру. Бразильский дуэт "красных" проявил свой класс и обеспечил команде три очка.

"Стоук" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. goya 08.04.2017 19:40 # goya
    Почему-то мне кажется что Челси налажает и в этом матче и в следующих. И если Тотенхем не ответит им взаимностью, то будет ну очень жарко

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  2. knvlay 08.04.2017 19:36 # knvlay
    там рибери боруську карает

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  3. ssa 08.04.2017 19:32 # ssa
    чердак мудак

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  4. shmit 08.04.2017 19:31 # shmit
    ахахах дол6ае6

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  5. desower 08.04.2017 19:30 # desower
    Очень сильно напоминает зенит середины 2000 годов, под руководством Петржелы. Также волидолят нехило.

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  6. sausage 08.04.2017 19:29 # sausage
    У меня только один вопрос к Клоппу: Что это было? И пусть он ответит, что так и задумал, а то я за сомневаюсь в его адекватности.
    PS Де Хеа - бомж хромой против Симона.

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  7. knvlay 08.04.2017 19:29 # knvlay
    там бомжи пустили от онжы, лел. спамеров надо догонять, лахеры

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  8. shearer1 08.04.2017 19:26 # shearer1
    Чё там с Реалом?

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  9. mousta 08.04.2017 19:22 # mousta
    Какого хера Лестер играет завтра, если у них лч на носу? Что за уебки в этом ФА....

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  10. parfirchik 08.04.2017 19:19 # parfirchik
    Классически прикормил! Клопп нереальный топп!!! Обоссал фупел на максимальном раскрытии рта местных довнов.

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  11. manreds 08.04.2017 19:18 # manreds
    битва двух равных соперников по силе, вот только второму чуть повезло

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  12. kojan 08.04.2017 19:18 # kojan
    чем лучше играет Каутиньо, тем хуже ливерным, летом его умыкнут в топ клуб, судьба пуля быть середняком...

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  13. godlike 08.04.2017 19:17 # godlike
    6ля ливапул рад вашей победе
    суки 6лядь норм усилитесь летом, всяких клаванов и лукасов под жопу и норм топеров закупите чтоб и скамейка была и го возвращать матушке англии величие на евроарене

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  14. largo-winch 08.04.2017 19:16 # largo-winch
    Коутиньо топ.
    Миньоле на классе.
    Фирмино топ и на классе.

    Ах да.... Клопп гений замен. ))))

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  15. caxar 08.04.2017 19:13 # caxar
    самир на 70 минуте наверное голову высунул из-под шконаря и хотел вылезти, но почти сразу кирпичом брошенным получил прямо в лобешник, бедняга. Почти получилось вернуться в игру, но нет( Матчи Ливера не смотрю уже, выиграли и пох, состав гавно, бразилы топы

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  16. ssa 08.04.2017 19:11 # ssa
    с победой, красные братья! что значит Фирмач и Коут, вышли и сделали игру. жду не дождусь Лалланыча с Хендо.
    Клопп, черт галимый, добавил седины на голову. Миньолетыч красава, потащил в важном моменте. эстонец дуб е6аный, надеюсь на следующий год его не будет в тиме.
    Вудберн, впрочем как и Арнольд не созрели для АПЛ, по крайней мере для основы с такими командами как гончары.

    удачи вишенкам в сегодняшней игре, возьмите три очка.

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  17. knvlay 08.04.2017 19:11 # knvlay
    молодцы колбасоиды, не подпускайте к топ-4 гюннеров

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  18. iroquez 08.04.2017 19:10 # iroquez
    михайло взломал инстаграм фирминьи?

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  19. alcoholnarco 08.04.2017 19:09 # alcoholnarco
    Победа на классе.

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  20. j-silver 08.04.2017 19:09 # j-silver
    по футбол 1 показывают как аспас божит. колбасе надо было его оставлять

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