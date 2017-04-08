"Ливерпуль" одержал волевую победу в гостях у "Стоука"

"Ливерпуль" продолжает удерживать третье место в Премьер-Лиге благодаря волевой победе в гостях у "Стоука" — 1:2.

В стартовый состав "гончаров" после травм вернулись Джердан Шакири и Джонатан Уолтерс.



Обилие травм и накопившаяся усталость заставили главного тренера "красных" Юргена Клоппа выпустить с первых минут 17-летнего Бена Вудберна и 18-летнего Трента Александер-Арнольда. Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино начали матч в запасе.



Начало матча осталось за хозяевами, им даже удался гол в исполнении Шакири, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.



В дальнейшем шла более-менее равная игра, но "Стоук" на правах хозяев чувствовал себя увереннее. За 45 минут гости так ни разу и не пробили в створ, зато позволили сделать это дважды сопернику, и второй точный удар "гончаров" стал результативным. Под самый занавес тайма оставленный без опеки Уолтерс со считанных метров замкнул головой подачу Шакири — 1:0.



Второй тайм едва не начался для "Ливерпуля" со второго пропущенного мяча, однако Симону Миньоле чудесным образом удалось обезвредить бывшего одноклубника Чарли Адама.



И все-таки "красные" проснулись — в том числе и благодаря вышедшим на замену Коутиньо и Фирмино. Гости перехватили инициативу и создали несколько моментов, включая удар Деяна Ловрена головой в перекладину.



А когда до финального свистка оставалось 20 минут, "Ливерпуль" разразился двойным залпом. Сперва выстрелил Коутиньо, воспользовавшись тем, что защита "Стоука" не смогла вынести мяч из своей штрафной — 1:1. После Филиппе отличился его соотечественник Фирмино, обработав длинный заброс и пробив по летящему мячу с дистанции — 1:2.



Теперь уже психологическое преимущество оказалось на стороне гостей, и они без особых проблем довели дело до столь важной победы.



Юрген Клопп явно погорячился, доверившись совсем еще зеленым юниорам. Однако тренер "Ливерпуля" вовремя исправил свои ошибки, и это позволило спасти игру. Бразильский дуэт "красных" проявил свой класс и обеспечил команде три очка.



"Стоук" — "Ливерпуль". Отчет о матче