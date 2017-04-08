"Ливерпуль" одержал волевую победу в гостях у "Стоука"
"Ливерпуль" продолжает удерживать третье место в Премьер-Лиге благодаря волевой победе в гостях у "Стоука" — 1:2.
В стартовый состав "гончаров" после травм вернулись Джердан Шакири и Джонатан Уолтерс.
Обилие травм и накопившаяся усталость заставили главного тренера "красных" Юргена Клоппа выпустить с первых минут 17-летнего Бена Вудберна и 18-летнего Трента Александер-Арнольда. Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино начали матч в запасе.
Начало матча осталось за хозяевами, им даже удался гол в исполнении Шакири, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.
В дальнейшем шла более-менее равная игра, но "Стоук" на правах хозяев чувствовал себя увереннее. За 45 минут гости так ни разу и не пробили в створ, зато позволили сделать это дважды сопернику, и второй точный удар "гончаров" стал результативным. Под самый занавес тайма оставленный без опеки Уолтерс со считанных метров замкнул головой подачу Шакири — 1:0.
Второй тайм едва не начался для "Ливерпуля" со второго пропущенного мяча, однако Симону Миньоле чудесным образом удалось обезвредить бывшего одноклубника Чарли Адама.
И все-таки "красные" проснулись — в том числе и благодаря вышедшим на замену Коутиньо и Фирмино. Гости перехватили инициативу и создали несколько моментов, включая удар Деяна Ловрена головой в перекладину.
А когда до финального свистка оставалось 20 минут, "Ливерпуль" разразился двойным залпом. Сперва выстрелил Коутиньо, воспользовавшись тем, что защита "Стоука" не смогла вынести мяч из своей штрафной — 1:1. После Филиппе отличился его соотечественник Фирмино, обработав длинный заброс и пробив по летящему мячу с дистанции — 1:2.
Теперь уже психологическое преимущество оказалось на стороне гостей, и они без особых проблем довели дело до столь важной победы.
Юрген Клопп явно погорячился, доверившись совсем еще зеленым юниорам. Однако тренер "Ливерпуля" вовремя исправил свои ошибки, и это позволило спасти игру. Бразильский дуэт "красных" проявил свой класс и обеспечил команде три очка.
"Стоук" — "Ливерпуль". Отчет о матче
08.04.2017 19:00
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Последние комментарии:
Почему-то мне кажется что Челси налажает и в этом матче и в следующих. И если Тотенхем не ответит им взаимностью, то будет ну очень жарко
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там рибери боруську карает
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чердак мудак
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ахахах дол6ае6
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Очень сильно напоминает зенит середины 2000 годов, под руководством Петржелы. Также волидолят нехило.
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У меня только один вопрос к Клоппу: Что это было? И пусть он ответит, что так и задумал, а то я за сомневаюсь в его адекватности.
PS Де Хеа - бомж хромой против Симона.
(ответить)
там бомжи пустили от онжы, лел. спамеров надо догонять, лахеры
(ответить)
Чё там с Реалом?
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Какого хера Лестер играет завтра, если у них лч на носу? Что за уебки в этом ФА....
(ответить)
Классически прикормил! Клопп нереальный топп!!! Обоссал фупел на максимальном раскрытии рта местных довнов.
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битва двух равных соперников по силе, вот только второму чуть повезло
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чем лучше играет Каутиньо, тем хуже ливерным, летом его умыкнут в топ клуб, судьба пуля быть середняком...
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6ля ливапул рад вашей победе
суки 6лядь норм усилитесь летом, всяких клаванов и лукасов под жопу и норм топеров закупите чтоб и скамейка была и го возвращать матушке англии величие на евроарене
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Коутиньо топ.
Миньоле на классе.
Фирмино топ и на классе.
Ах да.... Клопп гений замен. ))))
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самир на 70 минуте наверное голову высунул из-под шконаря и хотел вылезти, но почти сразу кирпичом брошенным получил прямо в лобешник, бедняга. Почти получилось вернуться в игру, но нет( Матчи Ливера не смотрю уже, выиграли и пох, состав гавно, бразилы топы
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с победой, красные братья! что значит Фирмач и Коут, вышли и сделали игру. жду не дождусь Лалланыча с Хендо.
Клопп, черт галимый, добавил седины на голову. Миньолетыч красава, потащил в важном моменте. эстонец дуб е6аный, надеюсь на следующий год его не будет в тиме.
Вудберн, впрочем как и Арнольд не созрели для АПЛ, по крайней мере для основы с такими командами как гончары.
удачи вишенкам в сегодняшней игре, возьмите три очка.
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молодцы колбасоиды, не подпускайте к топ-4 гюннеров
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михайло взломал инстаграм фирминьи?
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Победа на классе.
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по футбол 1 показывают как аспас божит. колбасе надо было его оставлять
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