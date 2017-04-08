"Сити" впервые выиграл за пять матчей

"Манчестер Сити" прервал свою серию из четырех матчей без побед, уверенно разобравшись дома с "Халлом" — 3:1.

После длительного пребывания на лавке в ворота "горожан" вернулся Клаудио Браво. Александр Коларов, Яя Туре и Рахим Стерлинг заменили Венсана Компани, Фернандиньо и Кевина Де Брюйне.



Место в старте "тигров" получили Майкл Доусон, Омар Элабделлауи и Эвандро, заменив Харри Магуайра, Сэма Клукаса и Абеля Эрнандеса.



Уже на пятой минуте Элдин Якупович был вынужден спасать гостей, отразив удар с близкого расстояния Давида Сильвы и добивание в исполнении Лероя Сане. Отрезками "Халлу" удавалось отодвигать игру от своих ворот, но затем "Сити" вновь принимался давить.



На исходе получаса игрового времени Якупович совершил еще один сейв, парировав удар Туре с дистанции. А затем "тигры" пропустили. Хесус Навас выполнил передачу с правого фланга, а оборонявший дальнюю штангу Ахмед Аль-Мухаммади срезал мяч в собственные ворота — 1:0.



В остатке тайма "горожане" продолжали оказывать давление, но сделали недостаточно для второго гола. Зато второй гол случился сразу после перерыва. Стерлинг на космической скорости ворвался в штрафную по правому краю и прострелил вдоль ворот. Серхио Агуэро удалось остановить сильно пущенный мяч и вторым касанием пробить гущу игроков, расположившихся на линии — 2:0.



Тут же "Сити" мог сделать счет крупным, однако Сане с близкого расстояния пробил прямо в ноги Якуповича. Несмотря на комфортное преимущество, "горожане" не расслабились, а продолжали контролировать игру.



На 64-й минуте "Сити" забил третий гол, и это было вполне логично. Фабиан Дельф, получив мяч от Стерлинга, нанес кинжальный удар с линии штрафной площади — 3:0.



Игра была сделана, но в концовке хозяева немного успокоились и позволили "Халлу" забить гол престижа. Это Андреа Раноккья, уже теряя равновесие, замкнул прострел партнера — 3:1. Браво свою команду не выручил, поскольку ему закрывал обзор игрок "тигров".



"Халл" очень хорош при Марку Силве, но все-таки на выезде является другой командой, нежели дома. "Сити" умело расправился с соперником, решившим сделать ставку на редкие контратаки, и укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги.



"Манчестер Сити" — "Халл". Отчет о матче