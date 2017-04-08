Почеттино: "Мы должны быть на чеку, если "Челси" оступится"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал свою команду продолжать побеждать и быть готовой на случай осечки "Челси".

В раннем матче субботы "шпоры" без каких-либо проблем разобрались с "Уотфордом", отправив в ворота своего соперника четыре безответных мяча. Эта победа стала для подопечных Почеттино шестой кряду в Премьер-Лиге.



Теперь Маурисио надеется, что в остатке сезона его команда не сбавит обороты и продолжит побеждать, независимо от того, как будет играть лидирующий "Челси".



"Мы должны смотреть на себя и следить за своей игрой. Важно, чтобы мы соперничали только сами с собой. Мы должны выигрывать матчи и быть на чеку".



"Мы раскрепощены, мы на второй позиции, наше отставание составляет четыре очка, но у них ("Челси") матч в запасе. Мы лишь можем выигрывать свои матчи, становиться лучше с каждым днем и быть на чеку, если "Челси" оступится", — цитирует Почеттино Sky Sports.