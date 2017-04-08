Анри, Каррагер и Невилл не верят, что "Арсенал" будет в топ-4

Эксперты Sky Sports Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Гари Невилл сошлись во мнении, что "Арсенал" останется без Лиги Чемпионов на будущий сезон.

В данный момент "канониры" находятся всего в четырех очках от замыкающего топ-4 "Манчестер Сити" и вдобавок имеют матч в запасе, однако в своих прогнозах на остаток сезона уважаемые телеведущие единодушно оставляют команду Арсена Венгера за пределами четверки сильнейших.



"Арсеналу" обычно удается сильный финиш, да и командам топ-4 еще предстоит сыграть друг с другом, но лично мне сложно представить, что "Арсенал" попадет в Лигу Чемпионов. Они далеки от того, чтобы финишировать в топ-4, хотя я и должен признать, что против "Манчестер Сити" они сыграли гораздо лучше, чем против "Вест Бромвича", — сообщил Анри.



"Думаю, "Арсенал" останется за пределами топ-4. Также я думаю, что "Манчестер Юнайтед" все равно попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон, выиграв Лигу Европы", — заявил Каррагер.



"Думаю, в топ-4 финишируют те команды, которые здесь находятся в данный момент, а "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" останутся за бортом. "Тоттенхэму" будет сложно догнать "Челси", и я не думаю, что это произойдет", — выразил свое мнение Невилл.