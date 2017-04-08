"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" и приблизился к "Челси"

"Тоттенхэм" увеличил давление на "Челси", сократив отставание от лидера Премьер-Лиги до четырех очков благодаря блестящей победе над "Уотфордом" — 4:0.

Залечив травму лодыжки, нападающий Харри Кейн расположился в запасе "шпор", а место в старте получил Винсент Янссен. Также с первых минут появились выздоровевший Уго Льорис и Киран Триппьер.



Тренер "шершней" Вальтер Маццарри обновил состав своей команды с помощью Адриана Мариаппы, Дарила Янмата, Исаакса Саксесса и Стефано Окаки.



"Уотфорд" вроде бы неплохо начал матч, но очень быстро ушел в глухую оборону. Уже на девятой минуте Янссен едва не открыл счет, развернувшись в штрафной и пробив. Однако голкипер гостей Эурельо Гомес парировал удар.



Спустя 19 минут Янссен вновь оказался в эпицентре событий. Винсент не успел толком среагировать на рикошет, и мяч после мимолетного касания полетел не в пустые ворота, а в перекладину.



Гол явно назревал и на 33-й минуте, наконец, случился. Деле Алли, не встретив сопротивления, решил нанести крученый удар с дистанции и попал точно в дальний угол ворот — 1:0.



Забитый гол буквально окрылил хозяев, и до перерыва они сделали счет разгромным. Сперва Эрик Дайер пробил с подступов к штрафной в касание по отскочившему мячу — 2:0. А затем свое мастерство дальнего удара продемонстрировал Сон Хен Мин — 3:0.



По прошествии девяти минут во втором тайме случился очередной гол. "Тоттенхэм" провел быструю контратаку, Триппьер выполнил подачу с правого фланга в район дальней штанги, где удар ногой в касание нанес Сон — 4:0.



На этом хозяева успокоились, хотя при большом желании могли забить еще. Например, Сон оказался в шаге от хет-трика, нанеся удар в перекладину. Туда же со штрафного попал и вышедший на заключительные полчаса Кейн.



"Тоттенхэм" без проблем разобрался с "Уотфордом" и благодаря этой победе сократил отставание от вершины таблицы до четырех очков — пускай даже лишь на несколько часов. "Шпоры", как могут, оказывают давление на "Челси" и продолжают ждать осечки лидера.



"Тоттенхэм" — "Уотфорд". Отчет о матче