"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" и приблизился к "Челси"
"Тоттенхэм" увеличил давление на "Челси", сократив отставание от лидера Премьер-Лиги до четырех очков благодаря блестящей победе над "Уотфордом" — 4:0.
Залечив травму лодыжки, нападающий Харри Кейн расположился в запасе "шпор", а место в старте получил Винсент Янссен. Также с первых минут появились выздоровевший Уго Льорис и Киран Триппьер.
Тренер "шершней" Вальтер Маццарри обновил состав своей команды с помощью Адриана Мариаппы, Дарила Янмата, Исаакса Саксесса и Стефано Окаки.
"Уотфорд" вроде бы неплохо начал матч, но очень быстро ушел в глухую оборону. Уже на девятой минуте Янссен едва не открыл счет, развернувшись в штрафной и пробив. Однако голкипер гостей Эурельо Гомес парировал удар.
Спустя 19 минут Янссен вновь оказался в эпицентре событий. Винсент не успел толком среагировать на рикошет, и мяч после мимолетного касания полетел не в пустые ворота, а в перекладину.
Гол явно назревал и на 33-й минуте, наконец, случился. Деле Алли, не встретив сопротивления, решил нанести крученый удар с дистанции и попал точно в дальний угол ворот — 1:0.
Забитый гол буквально окрылил хозяев, и до перерыва они сделали счет разгромным. Сперва Эрик Дайер пробил с подступов к штрафной в касание по отскочившему мячу — 2:0. А затем свое мастерство дальнего удара продемонстрировал Сон Хен Мин — 3:0.
По прошествии девяти минут во втором тайме случился очередной гол. "Тоттенхэм" провел быструю контратаку, Триппьер выполнил подачу с правого фланга в район дальней штанги, где удар ногой в касание нанес Сон — 4:0.
На этом хозяева успокоились, хотя при большом желании могли забить еще. Например, Сон оказался в шаге от хет-трика, нанеся удар в перекладину. Туда же со штрафного попал и вышедший на заключительные полчаса Кейн.
"Тоттенхэм" без проблем разобрался с "Уотфордом" и благодаря этой победе сократил отставание от вершины таблицы до четырех очков — пускай даже лишь на несколько часов. "Шпоры", как могут, оказывают давление на "Челси" и продолжают ждать осечки лидера.
"Тоттенхэм" — "Уотфорд". Отчет о матче
08.04.2017 16:25
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Последние комментарии:
Если Вудберна сменить на Фирму, легче будет доходить до ворот. Его просто напросто физикой давят
(ответить)
Бля такой матч. Ты молод. Ты в старте. Доказывай сука, но нет. Какой же уебан этот прыщавый Вудберн.
(ответить)
норм лфц говно мессит
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п3дц вудбёрн даун
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капец что за засуха сегодня .........
(ответить)
центра нет
(ответить)
орекииииииииииииии
(ответить)
клопп когда я тренирую лузерпуль меня тошнит
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в глазах игроков Стока уверенность, у игроков Ливерпуля - испуг
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меня тошнит от этого состава . не нравится все три цзщ
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Неужели Морено такое дно, что Арнольд выходит как пз, а Клайн играет лз? Клопп, втф, что с составом, какой Арнольд, какой Вудберн? Куда 3 цз если в атаке днищеебы одни?
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лол, ну у кекбасы и состав
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Ну впрочем что и мледовало ожидать тупые непонятные навесы арнольда в никуда
(ответить)
Не понимаю, где груич?
(ответить)
Началось похоже. Ох уж этот безвиз...
Приехал кароче ххол в париж. И гуляя там захотел в туалет, ну и зарулил в общественный. А там биотуалеты, кабинки напичканы электроникой по самое немогу, в отличие от их сельских нужников. Ну и понятно, что зайдя туда эта каструля даже предположить не могла, что он стирильно чистый и по старинной рагульской традиции, как и положено чистоплотному древнему укру, залез на толкан с ногами. В компьютерных мозгах туалета нестыковка: датчик пола отключен, значит, человек вышел, вода не слита, что-то не так, включил дезинфекцию. Чубатый значит на горшке сидит, сepeт, а тут свет выключился, и на него душ из дезраствора как ливанёт! Он с унитаза спрыгнул, компьютер вообще заклинило: дверь закрыта, а человек появился?! И завис, предварительно включив сушку струями горячего воздуха... Несколько часов спасатели резали вандалоустойчивые двери автогеном, вытаскивая рагуля из цепких лап парижского туалета.
Вот такая зрада, мои украински друзи
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Джонсон на Клайна бежит как бык на красное
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Гавно состав гавно игра на валидоле.Матч типикал УГ причем катализатором гавнистости будет ЛФК.
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Ипать, где Фирмино??
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норм заруба будет аж жалко переключаться с такого Стоука на Реал)
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отскочили млядь, шакира оффсайд
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