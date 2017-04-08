"Юнайтед" собирается купить Линделефа летом

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к центральному защитнику "Бенфики" Виктору Линделефу и готов заключить сделку после окончания сезона.

Напомним, клуб с "Олд Траффорд" имеет давний интерес к соотечественнику Златана Ибрагимовича. "Юнайтед" обдумывал приобретение Линделефа еще в январе, однако отступившая эпидемия травм и наладившаяся игра в обороне заставили Жозе Моуриньо отложить сделку.



Как стало известно ESPN от своих источников в Манчестере, теперь Моуриньо планирует осуществить переход Линделефа грядущим летом. Виктор является одной из приоритетных целей "красных дьяволов" на ближайшее трансферное окно.



Последний раз скауты "Юнайтед" просматривали 22-летнего шведа в деле не далее, чем в среду. На матче "Бенфики" против "Эшторила" также присутствовали представители "Арсенала" и "Вест Бромвича", однако "дьяволы" являются абсолютным фаворитом в борьбе за Линделефа.