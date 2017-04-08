Конте не жалеет, что вернул Аке в январе

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что по-прежнему считает правильным свое решение отозвать защитника Натана Аке из аренды в "Борнмуте" в январе.

22-летний голландец блестяще провел первую половину сезона, заставив "синих" досрочно прекратить его аренду, которая изначально была рассчитана до лета.



И хотя после своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" Аке лишь сыграл одну минуту в рамках Премьер-Лиги, а также принял участие в двух матчах Кубка Англии, Конте не жалеет, что вернул Натана.



"Думаю, это было правильное решение, потому что мы смогли укрепить свой состав с его помощью. Это важно еще и потому, что нам важно следить за своими игроками и оценивать их развитие".



"Если мы обнаружили игрока, который способен быть в этой команде, и которому мы можем предоставить возможность показать мне и клубу свою состоятельность, то почему бы и нет? Я счастлив, что Натан с нами", — приводит слова Конте Daily Mail.