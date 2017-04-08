Конте не жалеет, что вернул Аке в январе

Натан Аке Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что по-прежнему считает правильным свое решение отозвать защитника Натана Аке из аренды в "Борнмуте" в январе.

22-летний голландец блестяще провел первую половину сезона, заставив "синих" досрочно прекратить его аренду, которая изначально была рассчитана до лета.

И хотя после своего возвращения на "Стэмфорд Бридж" Аке лишь сыграл одну минуту в рамках Премьер-Лиги, а также принял участие в двух матчах Кубка Англии, Конте не жалеет, что вернул Натана.

"Думаю, это было правильное решение, потому что мы смогли укрепить свой состав с его помощью. Это важно еще и потому, что нам важно следить за своими игроками и оценивать их развитие".

"Если мы обнаружили игрока, который способен быть в этой команде, и которому мы можем предоставить возможность показать мне и клубу свою состоятельность, то почему бы и нет? Я счастлив, что Натан с нами", — приводит слова Конте Daily Mail.


Метки Аке, Аке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2017 15:00

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  1. reeker 08.04.2017 16:05 # reeker
    Больше великого Челси.

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  2. jesus33 08.04.2017 15:35 # jesus33
    Сломал карьеру по-сути парню, но зато не жалеет об этом.
    Настоящая гниль.

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  3. gunars 08.04.2017 15:27 # gunars
    гпенсы радуйтесь, новости для фан-клуба одни нонеймы

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  4. paul-shark 08.04.2017 15:26 # paul-shark
    Что за убогий хет-трик новостей про щельсей.

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  5. doooooooo 08.04.2017 15:02 # doooooooo
    Больше Челси Михайло

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