Конте: "Коста полезен и без голов"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что нападающий Диего Косты приносит много пользы, даже когда не забивает.
С середины января испанец отличился всего 4 голами за "Челси", а последний раз поражал ворота соперников еще в феврале. Тем не менее, Конте не беспокоит голевая засуха Диего, поскольку нападающий приносит много пользы, даже когда не забивает.
"Я не беспокоюсь по этому поводу. Это может произойти с каждым. Для меня самое главное, что он продолжает показывать хорошую самоотдачу и примерное поведение во время игры. Это очень важно".
"Да, голы очень важны для нападающих, и вы знаете об этом лучше меня. Но я думаю, что Диего очень полезен для нас в любой ситуации: и когда забивает, и когда не забивает. Я уверен, что к нему обязательно вернутся голы", - цитирует Конте ESPN.
08.04.2017 14:00
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Диего! Диего! Диего! Диего!
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"Я тренирую его рот, ведь мне одному сложно "работать" со всеми судьями."
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