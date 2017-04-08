Конте: "Коста полезен и без голов"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что нападающий Диего Косты приносит много пользы, даже когда не забивает.

С середины января испанец отличился всего 4 голами за "Челси", а последний раз поражал ворота соперников еще в феврале. Тем не менее, Конте не беспокоит голевая засуха Диего, поскольку нападающий приносит много пользы, даже когда не забивает.



"Я не беспокоюсь по этому поводу. Это может произойти с каждым. Для меня самое главное, что он продолжает показывать хорошую самоотдачу и примерное поведение во время игры. Это очень важно".



"Да, голы очень важны для нападающих, и вы знаете об этом лучше меня. Но я думаю, что Диего очень полезен для нас в любой ситуации: и когда забивает, и когда не забивает. Я уверен, что к нему обязательно вернутся голы", - цитирует Конте ESPN.