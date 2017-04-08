Конте: "Коста полезен и без голов"

Диего Коста Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что нападающий Диего Косты приносит много пользы, даже когда не забивает.

С середины января испанец отличился всего 4 голами за "Челси", а последний раз поражал ворота соперников еще в феврале. Тем не менее, Конте не беспокоит голевая засуха Диего, поскольку нападающий приносит много пользы, даже когда не забивает.

"Я не беспокоюсь по этому поводу. Это может произойти с каждым. Для меня самое главное, что он продолжает показывать хорошую самоотдачу и примерное поведение во время игры. Это очень важно".

"Да, голы очень важны для нападающих, и вы знаете об этом лучше меня. Но я думаю, что Диего очень полезен для нас в любой ситуации: и когда забивает, и когда не забивает. Я уверен, что к нему обязательно вернутся голы", - цитирует Конте ESPN.



Метки Конте, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 08.04.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 398

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea-69 08.04.2017 14:40 # chelsea-69
    Диего! Диего! Диего! Диего!

    (ответить)

  2. jesus33 08.04.2017 14:22 # jesus33
    "Я тренирую его рот, ведь мне одному сложно "работать" со всеми судьями."

    (ответить)

  3. largo-winch 08.04.2017 14:17 # largo-winch
    Загадка:
    Ни лает, ни кусает, но сильно пса напоминает.

    (ответить)

  4. j-silver 08.04.2017 14:13 # j-silver
    Продать псину в китай. А лучше в корею

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: