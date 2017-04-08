Канте не считает себя лучшим среди полузащитников

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что не видит себя даже одним из лучших игроков на своей позиции в мире.

26-летний Канте движется к уникальному достижению: француз может выиграть второй подряд чемпионский титул, но в составе разных команд. Влияние Нголо на результаты "Лестера" и "Челси" уже привело к сравнениям с соотечественником Клодом Макелеле.

Бывший игрок "синих" Фрэнк Лэмпард пошел еще дальше, назвав Канте абсолютно лучшим полузащитником в мире на данный момент. Нголо считает, что это как минимум не так.

"В прошлом сезоне мы стали чемпионами с "Лестером", а в данный момент лидируем вместе с "Челси". Я знаю, что журналисты связывают эти успехи со мной, но поверьте: я просто выступал за классные команды".

"Я не считаю себя одним из лучших полузащитников в мире. Я играю в одной команде с гораздо более талантливыми парнями вроде Сеска Фабрегаса, Неманьи Матича и Натаниэля Чалобы. Они играют в разном стиле, но я могу учиться у каждого из них".

"Мне же нужно продолжать совершенствоваться – например, с точки зрения тактики и игры в обороне. И определенно не помешает улучшить последний пас и удар по воротам", - цитирует Канте Daily Mirror.



Метки Канте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 08.04.2017 13:00

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  1. fc-zenit 08.04.2017 14:16 # fc-zenit
    Лучший игрок этого сезона.

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  2. j-silver 08.04.2017 13:43 # j-silver
    Он еще и скромный

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  3. chelsealondon 08.04.2017 13:25 # chelsealondon
    Да до Элелы конечно далековато...

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  4. murderface616 08.04.2017 13:22 # murderface616
    Понятное дело, куда ему до Эрреры и Коклена

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  5. mancunia-planet 08.04.2017 13:22 # mancunia-planet
    "И определенно не помешает улучшить последний пас и удар по воротам"

    адекватный и скромный

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  6. jesus33 08.04.2017 13:02 # jesus33
    Хоть с виду он смахивает на аутиста, но умные вещи иногда говорит этот негритёнок.

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  7. farot 08.04.2017 13:00 # farot
    Правильно, Эррера >

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