Канте не считает себя лучшим среди полузащитников
Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что не видит себя даже одним из лучших игроков на своей позиции в мире.
26-летний Канте движется к уникальному достижению: француз может выиграть второй подряд чемпионский титул, но в составе разных команд. Влияние Нголо на результаты "Лестера" и "Челси" уже привело к сравнениям с соотечественником Клодом Макелеле.
Бывший игрок "синих" Фрэнк Лэмпард пошел еще дальше, назвав Канте абсолютно лучшим полузащитником в мире на данный момент. Нголо считает, что это как минимум не так.
"В прошлом сезоне мы стали чемпионами с "Лестером", а в данный момент лидируем вместе с "Челси". Я знаю, что журналисты связывают эти успехи со мной, но поверьте: я просто выступал за классные команды".
"Я не считаю себя одним из лучших полузащитников в мире. Я играю в одной команде с гораздо более талантливыми парнями вроде Сеска Фабрегаса, Неманьи Матича и Натаниэля Чалобы. Они играют в разном стиле, но я могу учиться у каждого из них".
"Мне же нужно продолжать совершенствоваться – например, с точки зрения тактики и игры в обороне. И определенно не помешает улучшить последний пас и удар по воротам", - цитирует Канте Daily Mirror.
08.04.2017 13:00
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Последние комментарии:
Лучший игрок этого сезона.
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Он еще и скромный
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Да до Элелы конечно далековато...
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Понятное дело, куда ему до Эрреры и Коклена
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"И определенно не помешает улучшить последний пас и удар по воротам"
адекватный и скромный
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Хоть с виду он смахивает на аутиста, но умные вещи иногда говорит этот негритёнок.
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Правильно, Эррера >
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