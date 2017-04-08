Канте не считает себя лучшим среди полузащитников

Полузащитник "Челси" Нголо Канте заявил, что не видит себя даже одним из лучших игроков на своей позиции в мире.

26-летний Канте движется к уникальному достижению: француз может выиграть второй подряд чемпионский титул, но в составе разных команд. Влияние Нголо на результаты "Лестера" и "Челси" уже привело к сравнениям с соотечественником Клодом Макелеле.



Бывший игрок "синих" Фрэнк Лэмпард пошел еще дальше, назвав Канте абсолютно лучшим полузащитником в мире на данный момент. Нголо считает, что это как минимум не так.



"В прошлом сезоне мы стали чемпионами с "Лестером", а в данный момент лидируем вместе с "Челси". Я знаю, что журналисты связывают эти успехи со мной, но поверьте: я просто выступал за классные команды".



"Я не считаю себя одним из лучших полузащитников в мире. Я играю в одной команде с гораздо более талантливыми парнями вроде Сеска Фабрегаса, Неманьи Матича и Натаниэля Чалобы. Они играют в разном стиле, но я могу учиться у каждого из них".



"Мне же нужно продолжать совершенствоваться – например, с точки зрения тактики и игры в обороне. И определенно не помешает улучшить последний пас и удар по воротам", - цитирует Канте Daily Mirror.