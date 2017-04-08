"Марсель" хочет заполучить Косьелни

Французский "Марсель" хочет заполучить центрального защитника "Арсенала" Лорана Косьелни и уже вышел на представителей игрока.

Напомним, что в зимнее трансферное окно "Марселю" удалось привлечь на свою сторону бывшего плеймейкера "Вест Хэма" Димитри Пайе. По окончании сезона французский клуб продолжит подбирать состав исходя из национальной принадлежности игроков.



Как сообщает Yahoo France, "Марсель" готов устроить масштабную трансферную кампанию, а приоритетным направлением клуба будет покупка надежного защитника в центр обороны.



В этой связи "Марсель" уже обратился к представителям 31-летнего Косьелни, который не скрывает, что хочет завершить карьеру на родине. Вместе с Лораном клуб обдумывает приобретение его соотечественника и партнера по "Арсеналу" Оливье Жиру.



"Если "Марсель" смог привлечь Димитри Пайе, то почему бы им не сделать то же самое с Лораном Косьелни?", - цитирует издание свой источник внутри гранда Лиги 1.