Почеттино: "Кейн — наш Месси"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сравнил своего бомбардира Харри Кейна по важности для команды с Лионелем Месси из "Барселоны".

Травма лодыжки Кейна, случившаяся чуть более месяца назад, обещала стать большой проблемой для "шпор", однако подопечные Почеттино выиграли все свои матчи в отсутствие Харри, оставшись единственным реальным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".



Меж тем, Харри уже поправил свое здоровье и готов принять участие в матче против "Уотфорда" в субботу. И у Почеттино не возникает сомнений, заслуживает ли Кейн вернуться в стартовый состав — вопрос лишь в том, готов ли он к этому физически.



"У меня нет никаких сомнений насчет Харри Кейна. Выйдет он с первых минут ли нет, Харри все равно является одним из наших лучших игроков".



"В "Барселоне" Месси был травмирован на протяжении месяца, но "Барселона" все равно побеждала. Когда Месси снова доступен, вы же не говорите: "Хм, я не знаю".



"Посмотрим, готов ли он к выходу в старте или начнет матч в запасе. Но это хорошая новость, что он готов. Он хорошо себя чувствует после восстановления. Это очень хорошая новость для него и для нас. Он важный игрок для нас, и это замечательно, что он снова доступен".



"Мы рады, что он готов. Возможно, после месяца отсутствия было бы неплохо почувствовать конкуренцию, но он особенный игрок, и он всегда заставляет себе стараться еще больше. Он наш главный нападающий. С учетом значимости Харри для команды, это великолепно, что он вернулся", — цитирует Почеттино Sky Sports.