Марку Силва обсудит свое будущее в конце сезона

Главный тренер "Халла" Марку Силва заявил, что не заглядывает в будущее дальше этого сезона и в данный момент сосредоточен на сохранении своего клуба в Премьер-Лиги.

Талантливый португалец чудесным образом преобразил "тигров" после своего прихода на место Майка Фелана в январе. Победа 4:2 над "Мидлсбро" в середине этой неделе помогла "Халла" вырваться из зоны вылета впервые за почти полгода.



По слухам, "Халл" всерьез опасается интереса к 39-летнему Силве со стороны других клубов и спешит предложить своему рулевому новый контракт взамен истекающего, однако сам Марко не собирается обсуждать свое будущее, пока не завершится сезон.



"В данный момент времени моя договоренность с нашим президентом заключается в том, что мы сосредоточены лишь на выживании в Премьер-Лиге".



"На этой стадии мы не касаемся темы с новым контрактом, но у меня хорошие отношения с владельцами, мы регулярно общаемся и обладаем взаимным уважением".



"В конце сезона мы совершенно точно поговорим, но в данный момент все мы сосредоточены на достижении нашей цели. Я счастлив здесь и сосредоточен на ежедневной рутине", — цитирует Силву Daily Mirror.