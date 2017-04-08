Моуриньо жалеет, что у "Юнайтед" больше нет Чичарито

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что нападающий Хавьер Эрнандес имел бы в своем активе уже 20 забитых голов, если бы до сих пор находился в клубе.

"Красные дьяволы" не проигрывают в Премьер-Лиге уже 20 матчей, но половину из них завершили вничью. Кроме того "Юнайтед" забил лишь 43 гола — на 10 меньше, чем любая другая команда из топ-7.



В преддверии выезда к "Сандерленду" Моуриньо выразил сожаление по поводу решения своего предшественника Луи Ван Галя продать Чичарито в "Байер", намекнув на возможное возвращение мексиканца в Манчестер.



"Мы обладаем рядом игроков, которые не большие любители забивать голы. Они хорошие игроки, креативные игроки, они могут созидать, но по своей природе они не обладают инстинктом убийцы".



"Я приведу вам простой пример. Учитывая то, как мы играем на "Олд Траффорд", как мы доминируем над соперниками и запираем их в штрафной, думаю, Чичарито уже легко забил бы 20 голов. Даже выходя со скамейки на заключительные 10-20 минут, он имел бы 20 голов".



"Он тот парень, который, когда к нему отскакивает мяч, добивает его здесь, добивает там. Удар — гол. Голкипер делает сейв, он подскакивает в нужное место — гол. Идет передача с фланга, он играет головой на опережение у ближней штанги — гол. Он был того рода игроком, который забивает 10-15 голов и дает тебе 10-15 дополнительных очков".



"В большинстве матчей мы играем хорошо. Не во всех, но мы играем хорошо. Мы много создаем, но мы не забиваем достаточного количества голов для той игры, что мы показываем, и для тех соперников, что приезжают на "Олд Траффорд".



"Означает ли это, что я собираюсь купить опытного нападающего? Я не могу купить нападающего опытнее, чем Златан! Мы обладаем Маркусом Рэшфордом, и мы несомненно верим в Маркуса. Купим ли мы нападающего? Возможно, возможно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.