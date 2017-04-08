"Стоук" готов продать Жанелли Имбула

"Стоук" ищет покупателя на полузащитника Жанелли Имбула, который так и не оправдал возлагаемых на него надежд сезоне.

Ради приобретения Имбула в январе прошлого года "Стоуку" пришлось обновить свой трансферный рекорд — "гончары" заплатили "Порту" 18.3 миллионов фунтов за бывшего игрока молодежной сборной Франции.



Однако Жанелли не удалось оправдать тех надежд, что на него возлагались. 24-летний француз никак не проявляет себя в этом сезоне, последний раз выходя в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги еще в декабре.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, главный тренер "Стоука" Марк Хьюз поставил крест на Имбула и готов продать Жанелли грядущим летом со значительной скидкой.



Ожидается, что Жанелли будет доступен всего за 10 млн. фунтов. Среди возможных претендентов на Имбула называются "Ювентус", "Марсель" и "Рома". Также не исключен вариант с уходом игрока в аренду.