"Стоук" готов продать Жанелли Имбула
"Стоук" ищет покупателя на полузащитника Жанелли Имбула, который так и не оправдал возлагаемых на него надежд сезоне.
Ради приобретения Имбула в январе прошлого года "Стоуку" пришлось обновить свой трансферный рекорд — "гончары" заплатили "Порту" 18.3 миллионов фунтов за бывшего игрока молодежной сборной Франции.
Однако Жанелли не удалось оправдать тех надежд, что на него возлагались. 24-летний француз никак не проявляет себя в этом сезоне, последний раз выходя в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги еще в декабре.
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, главный тренер "Стоука" Марк Хьюз поставил крест на Имбула и готов продать Жанелли грядущим летом со значительной скидкой.
Ожидается, что Жанелли будет доступен всего за 10 млн. фунтов. Среди возможных претендентов на Имбула называются "Ювентус", "Марсель" и "Рома". Также не исключен вариант с уходом игрока в аренду.
08.04.2017 08:00
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