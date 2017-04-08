Венгер: "Объявить сейчас о своем будущем — это как забить автогол"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ему придется "забить автогол", если он объявит о своем будущем, не дожидаясь окончания сезона.
По слухам, у Венгера уже давно лежит на столе новый контракт на два года взамен истекающего, однако Арсен продолжает держать в неведении относительно своего будущего, лишь делая различные — порой противоречивые — намеки.
В очередной раз касаясь этой темы на пресс-конференции в пятницу, Венгер сообщил, что не собирается делать объявление раньше конца сезона — да и вообще оставляет это право за клубом.
"Объявлю ли я о своем будущем до окончания сезона? Вы просите меня забить автогол".
"Мне нечего добавить. Конечно, я строю планы относительно предсезонного периода. Я просто делаю свою работу. Я планирую будущее клуба. Я не могу сказать вам, когда будет объявлено о моем будущем, потому что я не знаю. Я сосредоточен на следующем матче. Объявление сделает клуб", — цитирует Венера Evening Standard.
08.04.2017 07:00
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Венгер: "Объявить сейчас о своем будущем — это как заранее проебать баварии 1-5"
Источник: http://fapl.ru/posts/54185/
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Венгер, в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы. Там и самое место, этим радужным
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