Венгер: "Объявить сейчас о своем будущем — это как забить автогол"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ему придется "забить автогол", если он объявит о своем будущем, не дожидаясь окончания сезона.

По слухам, у Венгера уже давно лежит на столе новый контракт на два года взамен истекающего, однако Арсен продолжает держать в неведении относительно своего будущего, лишь делая различные — порой противоречивые — намеки.



В очередной раз касаясь этой темы на пресс-конференции в пятницу, Венгер сообщил, что не собирается делать объявление раньше конца сезона — да и вообще оставляет это право за клубом.



"Объявлю ли я о своем будущем до окончания сезона? Вы просите меня забить автогол".



"Мне нечего добавить. Конечно, я строю планы относительно предсезонного периода. Я просто делаю свою работу. Я планирую будущее клуба. Я не могу сказать вам, когда будет объявлено о моем будущем, потому что я не знаю. Я сосредоточен на следующем матче. Объявление сделает клуб", — цитирует Венера Evening Standard.