Моуриньо принял решение насчет Янузая
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что уже принял решение относительно дальнейшей судьбы вингера Аднана Янузая, который этот сезон проводит в аренде в "Сандерленде".
Некогда Янузай считался главной молодой звездой "красных дьяволов". При Дэвиде Мойесе на тренерском мостике Аднан получил долгосрочный контракт и престижный 11-й номер.
Однако после увольнения Мойеса карьера 22-летнего бельгийца пошла на спад, который все еще продолжается. В этом сезоне Янузай провел 24 матча за последнюю команду Премьер-Лиги, но особо не впечатлил и забил лишь один гол.
В преддверии воскресного выезда на "Стадион Света" Моуриньо объявил, что уже знает, как поступит с Янузаем, который против "Юнайтед" не сыграет из-за условий арендного соглашения, и у которого остается всего один год по контракту с "дьяволами".
"Да, я принял решение, но вам не скажу", — приводит слова Моуриньо Manchester Evening News.
08.04.2017 06:00
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Негоже будущего Роналдо продавать.
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Для скамейки сойдёт
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Оставит анусая
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вроде в мю 11 номер получил
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