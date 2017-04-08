Моуриньо принял решение насчет Янузая

Аднан Янузай Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что уже принял решение относительно дальнейшей судьбы вингера Аднана Янузая, который этот сезон проводит в аренде в "Сандерленде".

Некогда Янузай считался главной молодой звездой "красных дьяволов". При Дэвиде Мойесе на тренерском мостике Аднан получил долгосрочный контракт и престижный 11-й номер.

Однако после увольнения Мойеса карьера 22-летнего бельгийца пошла на спад, который все еще продолжается. В этом сезоне Янузай провел 24 матча за последнюю команду Премьер-Лиги, но особо не впечатлил и забил лишь один гол.

В преддверии воскресного выезда на "Стадион Света" Моуриньо объявил, что уже знает, как поступит с Янузаем, который против "Юнайтед" не сыграет из-за условий арендного соглашения, и у которого остается всего один год по контракту с "дьяволами".

"Да, я принял решение, но вам не скажу", — приводит слова Моуриньо Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Сандерленд, Янузай

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1763

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  1. hachidlo 08.04.2017 07:50 # hachidlo
    Негоже будущего Роналдо продавать.

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  2. smokekush 08.04.2017 07:43 # smokekush
    Для скамейки сойдёт

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  3. j-silver 08.04.2017 06:48 # j-silver
    Оставит анусая

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  4. dmque 08.04.2017 06:42 # dmque
    вроде в мю 11 номер получил

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