Моуриньо принял решение насчет Янузая

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что уже принял решение относительно дальнейшей судьбы вингера Аднана Янузая, который этот сезон проводит в аренде в "Сандерленде".

Некогда Янузай считался главной молодой звездой "красных дьяволов". При Дэвиде Мойесе на тренерском мостике Аднан получил долгосрочный контракт и престижный 11-й номер.



Однако после увольнения Мойеса карьера 22-летнего бельгийца пошла на спад, который все еще продолжается. В этом сезоне Янузай провел 24 матча за последнюю команду Премьер-Лиги, но особо не впечатлил и забил лишь один гол.



В преддверии воскресного выезда на "Стадион Света" Моуриньо объявил, что уже знает, как поступит с Янузаем, который против "Юнайтед" не сыграет из-за условий арендного соглашения, и у которого остается всего один год по контракту с "дьяволами".



"Да, я принял решение, но вам не скажу", — приводит слова Моуриньо Manchester Evening News.