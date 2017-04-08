32-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 8 апреля семью поединками стартует 32-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





ТОТТЕНХЭМ — УОТФОРД 14:30 Онлайн-трансляция



После предыдущего тура "Тоттенхэм" остался единственным реальным преследователем "Челси". В случае победы над "Уотфордом" подопечные Маурисио Почеттино приблизятся к вершине — пускай даже если лишь на несколько часов — на расстояние в четыре очка, чем подвергнут лидера дополнительному давлению. "Шершни" же постараются преодолеть свою выездную робость — за пределами своего стадиона команда Вальтера Маццарри одержала лишь одну победу в 10 матчах, а в пяти из последних семи даже не забивала. В рамках Премьер-Лиги соперники встречались семь раз — "Тоттенхэм" не потерпел ни одного поражения, а все четыре последних поединка выиграл.



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн залечил лодыжку и даже имеет шансы появиться в старте. Голкиперы Уго Льорис и Михел Ворм под большим вопросом. Виктор Ваньяма должен решить свои проблемы со спиной.



К дисквалификации приступает защитник "Уотфорда" Мигель Бритос, а его партнеры по обороне Юнес Кабул и Себастьян Предль травмированы. У нескольких других игроков есть различные болячки.



ВЕСТ БРОМВИЧ — САУТГЕМПТОН 17:00



В данный момент "Вест Бромвич" стремится удержать восьмую позицию, на которой он последний раз финишировал в 1981 году. Главную угрозу для "дроздов" в этом начинании представляет "Саутгемптон", находящийся в семи очках позади и имеющий два матча в запасе. В шести встречах команд в рамках Премьер-Лиги "святые" одержали лишь одну победу над "Вест Бромвичем".



Вингер "Вест Бромвича" Мэтт Филлипс готов вернуться в старт, залечив заднюю поверхность бедра.



На два ближайших матча из-за 10 желтых карточек дисквалифицирован полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромеу. Нескольким игрокам, включая Маноло Габбиадини, предстоит фитнес-тест.



МИДЛСБРО — БЕРНЛИ 17:00



Проиграв в середине недели "Халлу" со счетом 4:2, "Мидлсбро" возвращается домой, чтобы провести еще один невероятно важный для себя матч. Если "речники" оступятся и здесь, вылет будет для них практически неизбежен. "Бернли" же все еще находится в поисках своей первой выездной победы, и выезд ко второй худшей команде дивизиона видится неплохой возможностью улучшить свою гостевую статистику. В шести последних встречах этих соперников в рамках чемпионата было забито только шесть голов.



Нападающий "Мидлсбро" Гастон Рамирес оправился после травмы лодыжки. Фабио все еще восстанавливается после сотрясения. Вне игры и Калум Чемберс с Джорджем Френдом.



Полузащитнику "Бернли" Стифену Дефуру предстоит фитнес-тест. Йоханн Берг Гудмундссон едва возобновил тренировки.



ВЕСТ ХЭМ — СУОНСИ 17:00



Английская пресса уверена, что поражение в этом матче — шестое кряду для "Вест Хэма" в Премьер-Лиге, если оно случится — будет стоить Славену Биличу работы. Оно и понятно, ведь в таком случае "молотобойцы" окажутся по-настоящему втянуты в борьбу за выживание, заодно бросив спасительную соломинку своему прямому конкуренту. В восьми последних встречах соперников "Суонси" лишь однажды обыграл "Вест Хэм" — в мае 2016 со счетом 1:4.



Лидеры "Вест Хэма" Мичейл Антонио и Энди Кэрролл оправились от повреждений, полученных против "Арсенала на неделе. Однако Аарон Крессуэлл, Уинстон Рид, Анджело Огбонна и Педро Обианг все еще травмированы.



"Суонси" предстоит оценить состояние Лукаша Фабиански, Кайла Ноутона и Фернандо Льоренте.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ХАЛЛ 17:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" продемонстрировал достойный футбол и жажду борьбы в выездном матче против "Челси" в среду вечером, но все-таки проиграл, и это поражение поставило крест на надеждах Хосепа Гвардиолы побороться за титул. Однако это не означает, что "горожане" могут провести концовку сезона спустя рукава — их положение в топ-4 все еще довольно шатко. "Халл" на этой неделе выкарабкался из зоны вылета, куда совершенно не хочет вернуться, а потому постарается приложить максимум усилий, чтобы зацепиться хотя бы за очко на "Этихад". В рамках чемпионата "Сити" еще никогда не проигрывал "тиграм" дома — шесть побед и четыре ничьи.



"Манчестер Сити" предстоит решить, готов ли сыграть второй матч за четыре дня капитан Венсан Компани. Бакари Санья, Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус команде не помогут.



Полузащитник "Халла" Том Хаддлстоун все еще дисквалифицирован. У Омара Элабделлауи травма спины.



СТОУК — ЛИВЕРПУЛЬ 17:00 Онлайн-трансляция



В этом сезоне у себя дома "Стоук" проиграл всем трем командам из топ-4, а теперь встречается с четвертой — "Ливерпулем", который ослаблен травмами ведущих игроков. Упущенная победа против "Борнмута" показала, что "красные" по-прежнему уязвимы в обороне, и это оставляет "гончарам" шансы прервать свою серию из трех поражений подряд. "Красные" выиграли шесть из семи последних встреч со "Стоуком" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий "Стоука" Джонатан Уолтерс оправился после сотрясения. Марк Муньеса и Маме Бирам Диуф также могут вернуться в строй.



Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не тренировался в пятницу и матч вполне может пропустить. Садио Мане предстоит операция на колене. Джордан Хендерсон и Адам Лаллана также травмированы.



БОРНМУТ — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция



После затяжного спада "Борнмут" выправил ситуацию и сейчас не проигрывает уже пять матчей кряду. Однако продлить эту серию "вишенкам" будет сложно, потому что "Челси" стремится поскорее выполнить установку своего тренера Антонио Конте — одержать еще шесть побед. В этом сезоне "синие" выиграли 18 из 21 матча против команд из-за пределов топ-6 при единственном поражении. В восьми последних встречах соперников с учетом всех соревнований "Челси" одержал шесть побед.



Шансы полузащитника "Борнмута" Дэна Гослинга сыграть в этом матче оцениваются как 50 на 50. Тайрон Мингс все еще дисквалифицирован.



Вингер "Челси" Виктор Мосес восстановился после травмы пальца стопы. Он, как и Неманья Матич, претендует на возвращение в старт.