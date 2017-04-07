Гвардиола "немного разочарован" дебютным сезоном в Англии
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что лишь немного разочарован своим дебютным сезоном в Премьер-Лиге.
Вопреки высоким ожиданиям публики, Гвардиоле не удалось сходу завоевать чемпионский титул Премьер-Лиги. После поражения от "Челси" в середине недели Пеп признал, что его команда выбыла из погони за лидером.
Тем не менее, испанец удовлетворен прогрессом "Сити" под своим руководством. Гвардиолу смущают только результаты "горожан" и невысокие шансы завершить сезон с трофеем.
"По моим ощущениям, мы сделали много хороших вещей по ходу сезона. Я ожидал, что мы будем бороться за титул до самого конца, и, разумеется, я немного разочарован тем, что мы выбыли из гонки раньше времени".
"Мы были нестабильны в некоторых аспектах игры, но хотим прибавить в остатке этого сезона и в следующем. Ситуация предельно ясна: нам нужно провести восемь матчей в Премьер-Лиге, завершить сезон в четверке и успешно выступать в Кубке Англии. Мы постараемся выиграть как можно больше матчей в остатке кампании", - сообщил Гвардиола Goal.
07.04.2017 22:00
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Последние комментарии:
Составом как у Барселоны после 1 круга чемпионом досрочно стал бы, о чем вы дефченки.
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состав скажем мягко говоря не ахти у сити, состав не космический как у баварии, поэтому разочарован
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Это тебе не Ла Лига или Бундес . тут посложнее будет
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разочарован цытями, так и скажи, не Барса с Баварией далеко
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