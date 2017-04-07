Гвардиола "немного разочарован" дебютным сезоном в Англии

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что лишь немного разочарован своим дебютным сезоном в Премьер-Лиге.

Вопреки высоким ожиданиям публики, Гвардиоле не удалось сходу завоевать чемпионский титул Премьер-Лиги. После поражения от "Челси" в середине недели Пеп признал, что его команда выбыла из погони за лидером.

Тем не менее, испанец удовлетворен прогрессом "Сити" под своим руководством. Гвардиолу смущают только результаты "горожан" и невысокие шансы завершить сезон с трофеем.

"По моим ощущениям, мы сделали много хороших вещей по ходу сезона. Я ожидал, что мы будем бороться за титул до самого конца, и, разумеется, я немного разочарован тем, что мы выбыли из гонки раньше времени".

"Мы были нестабильны в некоторых аспектах игры, но хотим прибавить в остатке этого сезона и в следующем. Ситуация предельно ясна: нам нужно провести восемь матчей в Премьер-Лиге, завершить сезон в четверке и успешно выступать в Кубке Англии. Мы постараемся выиграть как можно больше матчей в остатке кампании", - сообщил Гвардиола Goal.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 07.04.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. liveron 07.04.2017 22:54 # liveron
    Составом как у Барселоны после 1 круга чемпионом досрочно стал бы, о чем вы дефченки.

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  2. al-faarabi 07.04.2017 22:44 # al-faarabi
    состав скажем мягко говоря не ахти у сити, состав не космический как у баварии, поэтому разочарован

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  3. svetachelsea 07.04.2017 22:26 # svetachelsea
    Это тебе не Ла Лига или Бундес . тут посложнее будет

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  4. mancunia-planet 07.04.2017 22:03 # mancunia-planet
    разочарован цытями, так и скажи, не Барса с Баварией далеко

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