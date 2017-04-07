Гвардиола "немного разочарован" дебютным сезоном в Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что лишь немного разочарован своим дебютным сезоном в Премьер-Лиге.

Вопреки высоким ожиданиям публики, Гвардиоле не удалось сходу завоевать чемпионский титул Премьер-Лиги. После поражения от "Челси" в середине недели Пеп признал, что его команда выбыла из погони за лидером.



Тем не менее, испанец удовлетворен прогрессом "Сити" под своим руководством. Гвардиолу смущают только результаты "горожан" и невысокие шансы завершить сезон с трофеем.



"По моим ощущениям, мы сделали много хороших вещей по ходу сезона. Я ожидал, что мы будем бороться за титул до самого конца, и, разумеется, я немного разочарован тем, что мы выбыли из гонки раньше времени".



"Мы были нестабильны в некоторых аспектах игры, но хотим прибавить в остатке этого сезона и в следующем. Ситуация предельно ясна: нам нужно провести восемь матчей в Премьер-Лиге, завершить сезон в четверке и успешно выступать в Кубке Англии. Мы постараемся выиграть как можно больше матчей в остатке кампании", - сообщил Гвардиола Goal.