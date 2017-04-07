Дельф хочет остаться в клубе "с лучшим тренером в мире"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф рассказал, что хочет остаться в клубе с "Этихад", даже несмотря на отсутствие игровой практики.

После достойного выступления Дельфа в игре против "Челси" главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола признал, что допустил ошибку, не слишком доверяя Фабиану по ходу сезона.



"Он показал мне, насколько я был не прав, не подпуская его к составу. Я могу только поздравить его с такой игрой, тем более что он никогда не жалуется", - сообщил Гвардиола.



Столь лестные слова не прошли незамеченными для Дельфа. Теперь Фабиан готов остаться на "Этихад" и продолжить работу под руководством млучшей тренерской бригады в мире".



"Конечно, я надеюсь остаться в клубе на следующий сезон. Я работаю с лучшими тренерами в мире и отличными игроками. Мы очень сблизились с парнями, и мне хотелось бы остаться частью этой команды", - цитирует Дельфа The Independent.