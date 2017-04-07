Дельф хочет остаться в клубе "с лучшим тренером в мире"
Полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Дельф рассказал, что хочет остаться в клубе с "Этихад", даже несмотря на отсутствие игровой практики.
После достойного выступления Дельфа в игре против "Челси" главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола признал, что допустил ошибку, не слишком доверяя Фабиану по ходу сезона.
"Он показал мне, насколько я был не прав, не подпуская его к составу. Я могу только поздравить его с такой игрой, тем более что он никогда не жалуется", - сообщил Гвардиола.
Столь лестные слова не прошли незамеченными для Дельфа. Теперь Фабиан готов остаться на "Этихад" и продолжить работу под руководством млучшей тренерской бригады в мире".
"Конечно, я надеюсь остаться в клубе на следующий сезон. Я работаю с лучшими тренерами в мире и отличными игроками. Мы очень сблизились с парнями, и мне хотелось бы остаться частью этой команды", - цитирует Дельфа The Independent.
07.04.2017 21:00
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Он не хочет свою хорошую зарплату терять.ведь все равно в другом клубе также не предложат.
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Тогда придется переходить в Баварию
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Даст шанс
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