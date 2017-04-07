Гризманном интересовались три клуба Премьер-Лиги

Представитель нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна объявил, что интерес к его клиенту проявили три клуба Премьер-Лиги: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси".

Абсолютным фаворитом в борьбе за 26-летнего игрока сборной Франции принято считать "Юнайтед". Некоторые издания уверены, что Гризманн уже дал согласие на переезд на "Олд Траффорд".



Однако Эрик Ольхатс, работающий советником Антуана уже много лет, отмечает, что вопрос с будущим его клиента все еще открыт. Представитель Гризманна намекает, что участие "красных дьяволов" в Лиге Чемпионов может стать определяющим фактором.



"Легко установить, что нет 50 тысяч клубов, которые могут выложить 100 миллионов фунтов. Такова стоимость отступных, и дешевле они ("Атлетико") его не отпустят. Это ограничивает круг претендентов".



"Я слышал, что переход в "Манчестер Юнайтед" уже согласован, и все подписано, но мы даже не знаем, будут ли они играть в Лиге Чемпионов. Должен сказать, это важно. "Манчестер Юнайтед", как и остальные, попросили, чтобы мы держали их в курсе. Они обратились, чтобы узнать, что мы думаем, что думает игрок, каковы варианты, сколько это может стоить. Это выглядит логично".



"Челси", "Манчестер Сити", "Барселона" и даже "Реал" также стучатся в нашу дверь, чтобы оценить ситуацию. Каждый хочет знать, что возможно, а что нет. Это нормально. Это игра в музыкальные стулья", — сообщил Ольхатс RMC.