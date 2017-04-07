Конте развеял слухи насчет своего ухода и Пирло

Наставник "Челси" Антонио Конте развеял слухи насчет возможного ухода из клуба и назначения Андреа Пирло своим помощником.

Дебютный сезон Конте в Англии складывается блестяще — "синие" уверенно движутся к чемпионскому титулу Премьер-Лиги, к которому имеют возможность добавить Кубок Англии.



Тем не менее, слухи насчет будущего Антонио не утихают. На этой неделе итальянский футбольный агент Федерико Пасторелло заявил, что Конте открыт к расставанию с "Челси" и в случае своего ухода, скорее всего, отправится в "Интер".



Однако 47-летний Конте опровергает эту информацию и настаивает, что его будущее связано с "синими".



"Я читал это интервью с Федерико Пасторелло. Я не знаю его и не знаю, почему этот человек говорит обо мне".



"Думаю, я останусь здесь. Я счастлив остаться здесь, и это важнее всего. Мне не нравится, когда другие люди говорят обо мне. У меня остается еще два года по контракту с "Челси" — вот правда".



"Однако это нормально, когда мое имя пытаются использовать в такого рода ситуациях, потому что я работал в Италии и думаю, они хотят вернуть меня в Италию", — приводит слова Конте Sky Sports.



Также Антонио развеял еще один слух, запущенный с подачи Рэя Уилкинса — о возможном назначении своим ассистентом Андреа Пирло вместо Стива Холланда, который летом перейдет на работу в сборной Англии.



"Я много всего слышал, но Андреа все еще играет, и он хочет продолжать играть. Поэтому я не знаю, как эта ситуация связана со мной. Мне важно думать о настоящем ради моих игроков. Для всех нас настоящее важнее, чем будущее. Я предпочитаю сосредоточиться на настоящем и хорошо завершить сезон, сделав сезон отличным", — добавил Конте.