Клубы Премьер-Лиги заплатили агентам 174 млн. фунтов в этом сезоне

За два последних трансферных окна клубы Премьер-Лиги потратили 174 миллиона фунтов на услуги агентов, выступавших посредниками при согласовании переходов игроков.

Дороже других услуги посредников обошлись "Манчестер Сити" (26.3 млн. фунтов), "Челси" (25.1 млн. фунтов) и "Манчестер Юнайтед" (19 млн. фунтов). Самыми жадными же по отношению к агентам оказались "Бернли" (2.6 млн. фунтов), "Мидлсбро" (2.5 млн. фунтов) и "Халл" (1.9 млн. фунтов).



Как уже было сказано, суммарные отчисления представителей высшего английского дивизиона агентам составили 174 млн. фунтов, и это на 34% больше, чем годом ранее. В среднем по всем профессиональным дивизионам рост составил аж 37%.



Добавим, что отчетный период включает в себя летнее трансферное окно 2016 года, а также январь 2017.



