Клубы Премьер-Лиги заплатили агентам 174 млн. фунтов в этом сезоне

Златан Ибрагимович и Мино Райола За два последних трансферных окна клубы Премьер-Лиги потратили 174 миллиона фунтов на услуги агентов, выступавших посредниками при согласовании переходов игроков.

Дороже других услуги посредников обошлись "Манчестер Сити" (26.3 млн. фунтов), "Челси" (25.1 млн. фунтов) и "Манчестер Юнайтед" (19 млн. фунтов). Самыми жадными же по отношению к агентам оказались "Бернли" (2.6 млн. фунтов), "Мидлсбро" (2.5 млн. фунтов) и "Халл" (1.9 млн. фунтов).

Как уже было сказано, суммарные отчисления представителей высшего английского дивизиона агентам составили 174 млн. фунтов, и это на 34% больше, чем годом ранее. В среднем по всем профессиональным дивизионам рост составил аж 37%.

Добавим, что отчетный период включает в себя летнее трансферное окно 2016 года, а также январь 2017.

Отчисления агентам в сезоне 2016/17


Метки Премьер-Лига, трансферы, финансы

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2017 18:20

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  1. trent 07.04.2017 18:40 # trent
    Деньги из воздуха.

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  2. sobersid 07.04.2017 18:35 # sobersid
    Раёла нормально так собирает процентов

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  3. staryi-eblan 07.04.2017 18:28 # staryi-eblan
    Челси только за Канте переплатил и выложил 32 ляма, и из них агент забрал себе 25.1. Ахахахахах, облапошили Пенсов, так облапошили

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