Моуриньо не променял бы свою беспроигрышную серию на пять дополнительных очков

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не променял бы свою 20-матчевую беспроигрышную серию в Премьер-Лиге на пять дополнительных очков в таблице.

Как известно, "красные дьяволы" не знают поражений в Премьер-Лиге уже 20 матчей, но ровно половина из них — это ничьи. По этой причине "Юнайтед" вновь оказался отброшен на шестую позицию.



Что интересно, девять из 10 этих ничьих случились дома, однако Жозе видит в этом и положительную сторону, ведь на "Олд Траффорд" приходится несладко каждому гостю.



"Я по-прежнему думаю, что мы сильны дома. Таково мое ощущение. Приятно осознавать, что мы не проигрываем так много матчей — уже 20. Я знаю, что 10 ничьих — это 10 очков. А пять побед и пять поражений — это было бы 15 очков. Что лучше? Понятное дело, 15 очков лучше".



"Но если ориентироваться на будущее, то я бы предпочел 10 матчей и 10 ничьих. Это показывает, что ты весьма силен духом, и тебя сложно победить. Но очки отражают реальное положение вещей".



"Думаю, несмотря на плохие результаты — а ничья является плохим результатом для нас — мы сильны дома. Мы проиграли здесь лишь один матч. Мы проиграли "Манчестер Сити", потому что случилось нечто странное. Лишь одно домашнее поражение. Это заставляет меня думать, что мы сильны дома против других команд. В этом отношении произошли большие изменения".



"До моего прихода я наблюдал матчи, в которых соперники думали, что могут здесь добиться победы, и много раз "Юнайтед" проигрывал из-за гола после контратаки".



"У нас Мартиаль и Рэшфорд тоже умеют забивать после контратак. Но в этом сезоне для нас это невозможно. Команды помышляют лишь об обороне, о том, чтобы не проиграть".



"Мы недостаточно сильны, потому что мы не побеждаем, мы недостаточно сильны или хороши, чтобы забивать голы, которые должны. Я повторюсь: я вовсе не настроен критично, но весь сезон мы сталкиваемся со множеством решений, которые наказывают нас. Однако я думаю, мы сильны дома", — цитирует Моуриньо The Telegraph.