Венгер: "Верю, что Санчес хочет остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венер выразил уверенность, что нападающий Алексис Санчес хочет остаться в клубе.

Если верить слухам, приоритетом Санчеса является переход в "Челси" — если не грядущим летом, то через год, в статусе свободного агента. Однако Венгер верит, что при правильных финансах "канонирам" удастся склонить чилийца к новой сделке.



"Убежден, суть в том, что он хочет остаться в клубе, поэтому важно договориться с его агентом".



"Думаю, в первую очередь сами игроки должны разобраться, счастливы ли они в клубе, а после этого в большинстве случаев остается лишь достичь договориться, а это зависит от финансов", — цитирует Венгера Sky Sports.