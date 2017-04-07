Венгер: "Верю, что Санчес хочет остаться в "Арсенале"

Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венер выразил уверенность, что нападающий Алексис Санчес хочет остаться в клубе.

Если верить слухам, приоритетом Санчеса является переход в "Челси" — если не грядущим летом, то через год, в статусе свободного агента. Однако Венгер верит, что при правильных финансах "канонирам" удастся склонить чилийца к новой сделке.

"Убежден, суть в том, что он хочет остаться в клубе, поэтому важно договориться с его агентом".

"Думаю, в первую очередь сами игроки должны разобраться, счастливы ли они в клубе, а после этого в большинстве случаев остается лишь достичь договориться, а это зависит от финансов", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2017 17:00

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  1. mrork 07.04.2017 18:02 # mrork
    Он 200 штук в месяц хочет и трофеи, арсенал ни с тем, ни с другим несовместим, по крайней мере на данном этапе жизни. Бизнес сделали из клуба, и выжимают бабки. Владельцу ничего не интересно давно. Как хотелось бы чтобы Усманов все-таки купил Арс. Там такое преображение будет. И какого хера Жиру пол года на скамейке сидел? Дело не в Венгере, дело во владельцах. Берут молодежь за бесплатно или за пару тыщь, воспитывают их, а потом толкают в МЮ и Барсу. Молодцы! А что, выручили сколько бабла на Фабрегасе, Ван Перси, Тьерри Анри, Сонге и т.д....

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  2. selfish 07.04.2017 17:57 # selfish
    Санчес топарь лютый
    вМЮ его

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  3. pauk 07.04.2017 17:38 # pauk
    WE WANT YOU TO STAY

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  4. mixmaster 07.04.2017 17:22 # mixmaster
    Ушат горячей мочи гейпенсам, надрачивающим на Санчеса

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  5. babsez 07.04.2017 17:05 # babsez
    Венгер как Путин. Ему в лицо уже все и вся говорят про масштабные проблемы, а он отвечает хуету.

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