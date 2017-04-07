Клопп подтвердил, что Мане пропустит остаток сезона
По надеждам "Ливерпуля" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги был нанесен серьезный удар после того, как сегодня стало известно, что нападающий Садио Мане нуждается в операции на колене и в остатке сезона уже не сыграет.
Напомним, Мане повредил свое левое колено в мерсисайдском дерби против "Эвертона" в прошлую субботу. Именно Садио открыл счет в том матче, который завершился победой "красных" со счетом 3:1.
На пресс-конференции в пятницу главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал, что 24-летний сенегалец уже не поможет команде в семи оставшихся матчах. Таким образом, "красные" продолжают учиться играть без Мане, что им не удалось в период отъезда Садио на Кубок Африки минувшей зимой.
"Я практически уверен, что Садио потребуется операция, но я не на 100 процентов уверен, когда она состоится. Ясно лишь то, что эта травма означает окончание его сезона".
"Это половина того, что я ожидал, увидев его после матча. Мне кажется, ему повезло избежать худшего сценария, но мы так близки к окончанию сезона, что у него практически нет никаких шансов сыграть в оставшихся матчах".
"Он получит длительный перерыв и будет готов играть в следующем сезоне. Это единственная хорошая новость", — приводит слова Клопппа The Telegraph.
07.04.2017 16:10
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Последние комментарии:
без Мане будет тяжело, он был важной фигурой в атаке.
но меня напрягает то, как это подает пресса - что без Мане Ливерпуль проигрывал матчи. в тот период сложились многие факторы - только вернувшийся Коутиньо, отсутствовавший Матип, игравший с травмой Хендерсон. вся команда находилась не в лучше физической форме. между прочим Мане играл против Халла, но матч в итоге был проигран. раздражают поверхностные суждения некоторых умников.
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Здоровья Мане, жалко что Лфк потерял его, надеюсь смогут удержать место в 4, они заслужили своей игрой
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Думаю, что команда и без него сможет удержаться в десятке, выполнив главную цель на сезон.
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Арсик на пятки наступает с МЮ, а тут еще и травмы подкосили Ливерпуль.
А жаль, как никто другой заслужили места в 4-ке эти бравые бегунки клоппа.
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Скажи, почему ты негативно относишься к машинам в 2017? На работу, по магазинам, ты будешь кататься на лоховозе или просить у бати? Или на велике збс?
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глупо травму получил, практически на ровном месте. тяжело будет ливерпулю без него в остатке сезона
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Ну, ничего. Он просто не хочет выступать за Ливерпуль в ЛЧ, поэтому спецом травмировался, чтобы летом уйти в клуб посильней!
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