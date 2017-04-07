Клопп подтвердил, что Мане пропустит остаток сезона

По надеждам "Ливерпуля" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги был нанесен серьезный удар после того, как сегодня стало известно, что нападающий Садио Мане нуждается в операции на колене и в остатке сезона уже не сыграет.

Напомним, Мане повредил свое левое колено в мерсисайдском дерби против "Эвертона" в прошлую субботу. Именно Садио открыл счет в том матче, который завершился победой "красных" со счетом 3:1.



На пресс-конференции в пятницу главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал, что 24-летний сенегалец уже не поможет команде в семи оставшихся матчах. Таким образом, "красные" продолжают учиться играть без Мане, что им не удалось в период отъезда Садио на Кубок Африки минувшей зимой.



"Я практически уверен, что Садио потребуется операция, но я не на 100 процентов уверен, когда она состоится. Ясно лишь то, что эта травма означает окончание его сезона".



"Это половина того, что я ожидал, увидев его после матча. Мне кажется, ему повезло избежать худшего сценария, но мы так близки к окончанию сезона, что у него практически нет никаких шансов сыграть в оставшихся матчах".



"Он получит длительный перерыв и будет готов играть в следующем сезоне. Это единственная хорошая новость", — приводит слова Клопппа The Telegraph.