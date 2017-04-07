Кейн приступил к полноценным тренировкам

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн вернулся к полноценным тренировкам после травмы связок лодыжки.

Напомним, эту травму бомбардир "шпор" получил в четвертьфинальном матче Кубка Англии против "Миллуолла" 12 марта. Изначально были опасения, что Харри даже может пропустить остаток сезона.



Однако эти опасения быстро развеялись, и еще на прошлой неделе главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал понять, что возвращение Кейна не за горами. И вот сегодня официальный аккаунт "шпор" в Твиттере сообщил, что 23-летний игрок сборной Англии снова занимается в общей группе.



"Он готов. Он хорошо потрудился, чтобы восстановиться на 100 процентов, и нам нужно решить, включим мы его в стартовый состав или в число запасных. Он наш главный нападающий, и это великолепные новости для нашей команды", — сообщил Почеттино в преддверии матча против "Уотфорда" в субботу.