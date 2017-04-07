Кулибали, наконец, готов обсудить переход в "Челси"

Калиду Кулибали Защитник "Наполи" Калиду Кулибали намекнул, что теперь готов обсудить переход в "Челси", который мог состояться еще прошлым летом.

Напомним, что перед началом сезона "синие" вели длительные переговоры о покупке 25-летнего Кулибали, на которой настаивал лично рулевой Антонио Конте. Чтобы удовлетворить пожелание итальянца, "Челси" даже предлагал 42 миллиона фунтов за игрока.

В ответ Калиду предпочел остаться в Неаполе, где стал одним из лучших защитников Серии А. Спустя некоторое время Кулибали пожалел о своем решении: сенегалец публично признал, что хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.

В свежем интервью Radio Kiss Kiss Napoli агент Калиду Бруно Сатин рассказал, что теперь его клиент готов обсудить переезд на "Стэмфорд Бридж". Помешать сделке может лишь замешательство самого игрока: на место Кулибали "синие" приобрели Давида Луиса.

"Челси действительно интересовался Кулибали, но затем они подписали Давида Луиса, которому конкуренцию в центре защиты составляют Джон Терри и Гари Кэхилл. Давайте не будем загадывать наперед – что бы ни случилось, все будет зависеть от решения президента (Аурелио Де Лаурентиса) и размера предложения", - сообщил агент Бруно Сатин.



Метки Кулибали, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.04.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. beatboy 07.04.2017 15:43 # beatboy
    Луиза в опорку, а эту негрилу цз взять

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  2. gio 07.04.2017 15:24 # gio
    да этот клоун только пользуется шумихой чтоб требовать улучшения контракта, в зад его

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  3. sancho232 07.04.2017 15:12 # sancho232
    Зума, Аке, Кристенсен??? Нах он нужен вообще

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  4. fc-zenit 07.04.2017 15:11 # fc-zenit
    ННе нужен был

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  5. jesus33 07.04.2017 15:08 # jesus33
    Вот это рожа.
    Такими темпами chelsea может проводить в свободные от матчей дни собственные фрик-шоу.

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  6. selfish 07.04.2017 15:07 # selfish
    уже не нужен

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  7. moneymaker 07.04.2017 15:02 # moneymaker
    Нужен был

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