Кулибали, наконец, готов обсудить переход в "Челси"
Защитник "Наполи" Калиду Кулибали намекнул, что теперь готов обсудить переход в "Челси", который мог состояться еще прошлым летом.
Напомним, что перед началом сезона "синие" вели длительные переговоры о покупке 25-летнего Кулибали, на которой настаивал лично рулевой Антонио Конте. Чтобы удовлетворить пожелание итальянца, "Челси" даже предлагал 42 миллиона фунтов за игрока.
В ответ Калиду предпочел остаться в Неаполе, где стал одним из лучших защитников Серии А. Спустя некоторое время Кулибали пожалел о своем решении: сенегалец публично признал, что хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.
В свежем интервью Radio Kiss Kiss Napoli агент Калиду Бруно Сатин рассказал, что теперь его клиент готов обсудить переезд на "Стэмфорд Бридж". Помешать сделке может лишь замешательство самого игрока: на место Кулибали "синие" приобрели Давида Луиса.
"Челси действительно интересовался Кулибали, но затем они подписали Давида Луиса, которому конкуренцию в центре защиты составляют Джон Терри и Гари Кэхилл. Давайте не будем загадывать наперед – что бы ни случилось, все будет зависеть от решения президента (Аурелио Де Лаурентиса) и размера предложения", - сообщил агент Бруно Сатин.
07.04.2017 15:00
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Последние комментарии:
Луиза в опорку, а эту негрилу цз взять
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да этот клоун только пользуется шумихой чтоб требовать улучшения контракта, в зад его
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Зума, Аке, Кристенсен??? Нах он нужен вообще
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ННе нужен был
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Вот это рожа.
Такими темпами chelsea может проводить в свободные от матчей дни собственные фрик-шоу.
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уже не нужен
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Нужен был
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