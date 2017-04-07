"Тоттенхэм" уверен, что удержит Алли в клубе

"Тоттенхэм" сохраняет уверенность, что удержит полузащитника Деле Алли от перехода в "Реал" или "Манчестер Сити".

Несмотря на то, что только в этом сезоне Алли заключил со "шпорами" новый контракт, европейские гранды продолжают следить за прогрессом 20-летнего англичанина и готовятся воплотить свой интерес в конкретное предложение.



Изданию Daily Mail стало известно, что Деле входит в шорт-лист потенциальных покупок "Реала" и "Манчестер Сити". Однако "Тоттенхэм" уверен, что удержит Алли на "Уайт Харт Лэйн", где тот проводит поистине выдающийся сезон.



Дело в том, что оба клуба внезапно поменяли свои трансферные приоритеты: "Реал" нацелился на вингера "Челси" Эдена Азара, а главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола предпочел бы усилить другие позиции по окончании сезона.