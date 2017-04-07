Канте подтвердил, что отказал "Арсеналу" ради "Челси"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте подтвердил, что прошлым летом на него выходили представители "Арсенала", однако он предпочел отправиться в другой клуб из Лондона.

26-летний Канте был невероятно востребован на трансферном рынке после сенсационного выступления за "Лестер" в прошлом сезоне. Самым проворным в борьбе оказался "Челси", заплативший 32 миллиона фунтов за лучшего опорника Премьер-Лиги.



По словам Нголо, к нему обращались не только "синие", но и соседи клуба по Лондону. Решение отказать "Арсеналу" было связано с тем, что "канониры" просто не довели свой интерес до конкретики, заявил Канте.



"Арсенал" тоже проявлял интерес, но не такой серьезный, как другие клубы. Именно поэтому я отказал им и отправился в "Челси", - сообщил Канте в интервью Sky Sports.