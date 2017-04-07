Канте подтвердил, что отказал "Арсеналу" ради "Челси"

Гранит Джака и Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте подтвердил, что прошлым летом на него выходили представители "Арсенала", однако он предпочел отправиться в другой клуб из Лондона.

26-летний Канте был невероятно востребован на трансферном рынке после сенсационного выступления за "Лестер" в прошлом сезоне. Самым проворным в борьбе оказался "Челси", заплативший 32 миллиона фунтов за лучшего опорника Премьер-Лиги.

По словам Нголо, к нему обращались не только "синие", но и соседи клуба по Лондону. Решение отказать "Арсеналу" было связано с тем, что "канониры" просто не довели свой интерес до конкретики, заявил Канте.

"Арсенал" тоже проявлял интерес, но не такой серьезный, как другие клубы. Именно поэтому я отказал им и отправился в "Челси", - сообщил Канте в интервью Sky Sports.



Метки Арсенал, Канте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.04.2017 13:00

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  1. division 07.04.2017 14:42 # division
    Очень толковый паренек этот француз. Перешел бы к гомосекам и загубил карьеру, а сейчас в составе королей признается лучшим опорником мира.

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  2. al-faarabi 07.04.2017 14:14 # al-faarabi
    хорошо что этого тупового негритенка не купили, а купили умного Джаку

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  3. supernurbek 07.04.2017 13:42 # supernurbek
    Все правильно сделал!

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  4. cfc000000 07.04.2017 13:09 # cfc000000
    У них есть гранит!

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  5. ae 07.04.2017 13:01 # ae
    у арсенала вечно полувялый на топовых игроков

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  6. palach221078 07.04.2017 13:01 # palach221078
    Настоящий Мужик!!!

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