Бридж до сих пор переживает из-за отказа пожать руку Терри

Бывший защитник сборной Англии Уэйн Бридж посетовал, что войдет в историю не как футболист, а как тот, кто не пожал руку капитану "Челси" Джону Терри.

В феврале 2010, когда "Манчестер Сити" совершал выезд на "Стэмфорд Бридж" к "Челси", все взгляды были устремлены на предматчевую церемонию, в ходе которой Бридж проигнорировал протянутую руку Терри.



Поступок Уэйна стал его реакцией на тот скандал, в эпицентре которого в то время оказался Джон. Напомним, Терри подозревался в сексуальной связи с бывшей подругой Бриджа, матерью его ребенка.



Как признается 36-летний Бридж, тот эпизод до сих пор не дает ему покоя. Уэйн переживает, что случившееся отодвинуло его футбольную карьеру на второй план.



"Самый расстраивающий аспект всего этого заключается в том, что я, наверное, больше всего знаменит тем, что не пожал чью-то руку, а не тем, что играл в футбол".



"Идя по улице, я по-прежнему слышу оскорбления в свой адрес. Но я впускаю их в одно ухо и выпускаю через другое. В конце концов это лишь рукопожатие и только".



"Мне сложно об этом говорить, потому что иначе мне пришлось бы раскрыть некоторые детали. Я лишь скажу, что не мог поверить в атмосферу, что была в тот день перед матчем, а также в реакцию своих партнеров по команде, во время построения и игры", — сообщил Бридж The Sun.