Бридж до сих пор переживает из-за отказа пожать руку Терри
Бывший защитник сборной Англии Уэйн Бридж посетовал, что войдет в историю не как футболист, а как тот, кто не пожал руку капитану "Челси" Джону Терри.
В феврале 2010, когда "Манчестер Сити" совершал выезд на "Стэмфорд Бридж" к "Челси", все взгляды были устремлены на предматчевую церемонию, в ходе которой Бридж проигнорировал протянутую руку Терри.
Поступок Уэйна стал его реакцией на тот скандал, в эпицентре которого в то время оказался Джон. Напомним, Терри подозревался в сексуальной связи с бывшей подругой Бриджа, матерью его ребенка.
Как признается 36-летний Бридж, тот эпизод до сих пор не дает ему покоя. Уэйн переживает, что случившееся отодвинуло его футбольную карьеру на второй план.
"Самый расстраивающий аспект всего этого заключается в том, что я, наверное, больше всего знаменит тем, что не пожал чью-то руку, а не тем, что играл в футбол".
"Идя по улице, я по-прежнему слышу оскорбления в свой адрес. Но я впускаю их в одно ухо и выпускаю через другое. В конце концов это лишь рукопожатие и только".
"Мне сложно об этом говорить, потому что иначе мне пришлось бы раскрыть некоторые детали. Я лишь скажу, что не мог поверить в атмосферу, что была в тот день перед матчем, а также в реакцию своих партнеров по команде, во время построения и игры", — сообщил Бридж The Sun.
07.04.2017 12:00
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Последние комментарии:
Великий Клуб, Великий Капитан!
Как же у всех бомбит
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пусть лучше с претензиями лезет к ванессе перронсель со своим нижним бельем, чем к джону, а что джон, ради челси жизнь положит, не выгодник, мужик с большой буквы, никогда не ныл в отличие от некоторых, а то нашелся переживальщик, думать головой надо а не жоп...й, а счас разошелся когда ему свое место указали, раньше думать надо было, а теперь руки прочь от легенд, джона, дд и фрэнка, вот так
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Всем альфачам в этой ветке изменяли хоть раз их бабы) смиритесь.
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Ты вошел в историю как рогоносец и только
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интервью терпилы..
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Чисто, терпила. Как и все в Челси.
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Лол, Уэйн такой ранимый.
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staryi-eblan -согласен полностью.
Так же как Гигз.... Для меня он всегда будет чуваком который 8-мь лет трахал жену своего двоюродного брата. Кстати именно из за этого ему вроде титул "Сэра" и не дали.
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Так и Терри войдет в историю футбола не только как один из самых значимых защитников своего клуба, но и: как мразь разрушившая чужую семью, как плаксивый мужик подставивший свою команду в дождливый финал, как последняя тупица после своего тупейшего удаления в матче с Барселоной, когда сзади Санчеса ударил исподтишка. Так что, если сравнивать "дела" Терри и Бриджа, то Терри во многих случаях выглядел как последняя мразь и идиот. Бридж не одинок в своем позоре
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Если ты себя еще и винишь в этом, то тогда понятно почему ее драл Терри, вообще нужно было Терри хорошенько рожу начистить, вот тогда оскорблений в твой адрес не было бы.
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От баб одни проблемы
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Лол, он себя еще и виноватым делает в этой ситуации...
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Да и х..й с ним!
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