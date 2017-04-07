Бридж до сих пор переживает из-за отказа пожать руку Терри

Джон Терри и Уэйн Бридж Бывший защитник сборной Англии Уэйн Бридж посетовал, что войдет в историю не как футболист, а как тот, кто не пожал руку капитану "Челси" Джону Терри.

В феврале 2010, когда "Манчестер Сити" совершал выезд на "Стэмфорд Бридж" к "Челси", все взгляды были устремлены на предматчевую церемонию, в ходе которой Бридж проигнорировал протянутую руку Терри.

Поступок Уэйна стал его реакцией на тот скандал, в эпицентре которого в то время оказался Джон. Напомним, Терри подозревался в сексуальной связи с бывшей подругой Бриджа, матерью его ребенка.

Как признается 36-летний Бридж, тот эпизод до сих пор не дает ему покоя. Уэйн переживает, что случившееся отодвинуло его футбольную карьеру на второй план.

"Самый расстраивающий аспект всего этого заключается в том, что я, наверное, больше всего знаменит тем, что не пожал чью-то руку, а не тем, что играл в футбол".

"Идя по улице, я по-прежнему слышу оскорбления в свой адрес. Но я впускаю их в одно ухо и выпускаю через другое. В конце концов это лишь рукопожатие и только".

"Мне сложно об этом говорить, потому что иначе мне пришлось бы раскрыть некоторые детали. Я лишь скажу, что не мог поверить в атмосферу, что была в тот день перед матчем, а также в реакцию своих партнеров по команде, во время построения и игры", — сообщил Бридж The Sun.


Метки Бридж, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2017 12:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 07.04.2017 12:53 # chelsea-69
    Великий Клуб, Великий Капитан!
    Как же у всех бомбит

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  2. osivori 07.04.2017 12:53 # osivori
    пусть лучше с претензиями лезет к ванессе перронсель со своим нижним бельем, чем к джону, а что джон, ради челси жизнь положит, не выгодник, мужик с большой буквы, никогда не ныл в отличие от некоторых, а то нашелся переживальщик, думать головой надо а не жоп...й, а счас разошелся когда ему свое место указали, раньше думать надо было, а теперь руки прочь от легенд, джона, дд и фрэнка, вот так

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  3. pauk 07.04.2017 12:47 # pauk
    Всем альфачам в этой ветке изменяли хоть раз их бабы) смиритесь.

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  4. highbury 07.04.2017 12:42 # highbury
    Ты вошел в историю как рогоносец и только

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  5. h22o 07.04.2017 12:39 # h22o
    интервью терпилы..

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  6. stepan-jam-boss 07.04.2017 12:36 # stepan-jam-boss
    Чисто, терпила. Как и все в Челси.

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  7. beatboy 07.04.2017 12:30 # beatboy
    Лол, Уэйн такой ранимый.

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  8. parlor3 07.04.2017 12:22 # parlor3
    staryi-eblan -согласен полностью.


    Так же как Гигз.... Для меня он всегда будет чуваком который 8-мь лет трахал жену своего двоюродного брата. Кстати именно из за этого ему вроде титул "Сэра" и не дали.

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  9. staryi-eblan 07.04.2017 12:13 # staryi-eblan
    Так и Терри войдет в историю футбола не только как один из самых значимых защитников своего клуба, но и: как мразь разрушившая чужую семью, как плаксивый мужик подставивший свою команду в дождливый финал, как последняя тупица после своего тупейшего удаления в матче с Барселоной, когда сзади Санчеса ударил исподтишка. Так что, если сравнивать "дела" Терри и Бриджа, то Терри во многих случаях выглядел как последняя мразь и идиот. Бридж не одинок в своем позоре

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  10. parlor3 07.04.2017 12:10 # parlor3
    Если ты себя еще и винишь в этом, то тогда понятно почему ее драл Терри, вообще нужно было Терри хорошенько рожу начистить, вот тогда оскорблений в твой адрес не было бы.

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  11. gay-fan-gunner 07.04.2017 12:05 # gay-fan-gunner
    От баб одни проблемы

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  12. nsarcozy 07.04.2017 12:05 # nsarcozy
    Лол, он себя еще и виноватым делает в этой ситуации...

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  13. supernurbek 07.04.2017 12:04 # supernurbek
    Да и х..й с ним!

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