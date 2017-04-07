"Вест Хэм" может уволить Билича в ближайший уикенд

"Вест Хэм" готов уволить своего главного тренера Славена Билича в случае поражения от "Суонси" в ближайшую субботу.

В данный момент "молотобойцы" находятся в глубочайшем кризисе. Поражение 3:0 от "Арсенала" в среду стало для них пятым кряду в Премьер-Лиге.



В результате "Вест Хэм" оказался всего в пяти очках от 18-й позиции, которую сейчас как раз занимает "Суонси". В ближайший уикенд "лебеди" совершат выезд на Олимпийский стадион, и это будет матч огромной важности для обеих команд — а также для Билича лично.



Как утверждает The Telegraph, в субботу на кону будет дальнейшая судьба хорватского специалиста. Контракт Славена составлен таким образом, что в конце сезона клуб мог бы попрощаться с ним безо всякой компенсации, однако поражение от "Суонси" может подтолкнуть руководство к экстренной мере — немедленному расставанию с Биличем.



В случае расставания с Биличем "молотобойцам" потребуется тренер на шесть оставшихся матчей. Сообщается, что боссы клуба не собираются доверять работу никому из помощников Славена, а предпочтут пригласить специалиста со стороны.