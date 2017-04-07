Ндиди опроверг слухи насчет "Юнайтед"

Уилфрид Ндиди Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди заверил, что не собирается бросать свой клуб ради "Манчестер Юнайтед".

Накануне пресса распространила интервью агента Хакима Белло, который заявил, что Ндиди готов подать прошение о трансфере, если "красные дьяволы" попытаются приобрести его клиента грядущим летом.

Однако 20-летний нигериец, перебравшийся на "Кинг Пауэр" лишь в январе из "Генка" за 15 миллионов фунтов, опроверг эти слухи и заявил, что Белло даже не является его представителем.

"Пожалуйста, имейте ввиду, что эта информация не является правдивой. Я на 200% с "Лестером", и я не знаю этого человека под именем Хаким Белло", — сообщил Ндиди своим подписчикам в Твиттере.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Ндиди

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 695

Поиск: