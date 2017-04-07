Гризманн "устал" от вопросов насчет своего будущего

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн признался, что "устал" от спекуляций относительно своего будущего, но при этом сделал очередной намек на переход в "Манчестер Юнайтед".

Если верить Manchester Evening News, то сделка по приобретению игрока сборной Франции "красными дьяволами" находится на пороге завершения. Сообщалось, что Антуан дал свое согласие на переезд на "Олд Траффорд" Однако на публику 26-летний Гризманн отказывается комментировать все эти слухи.



"Вы постоянно задаете мне один и тот же вопрос, и я уже не знаю, что сказать. Мне приходится повторяться — я определенно вижу себя здесь. Мне кажется, что я уже много раз отвечал таким образом, но эти вопросы меня весьма утомляют", — сообщил Гризманн AS.



Также Антуан объяснил, почему выступает за "Атлетико" под седьмым номером, намекнув на свою заинтересованность в переходе к "дьяволам".



"Моим идолом был Дэвид Бекхэм, и он носил этот номер в "Юнайтед", — добавил Гризманн.