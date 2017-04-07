Робсон видит в Погба будущего капитана "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон считает, что полузащитник Поль Погба в будущем может стать капитаном клуба.

Как известно, перспективы действующего капитана "красных дьяволов" Уэйна Руни весьма туманны. То же самое можно сказать и о его заместителе Майкле Кэррика.



Нельзя исключать ситуацию, при которой грядущим летом главному тренеру Жозе Моуриньо придется выбирать нового капитана, и Робсон готов предложить на эту роль 24-летнего француза.



"Решение насчет того, кто будет капитаном, примет Жозе Моуриньо, но когда Поль Погба снова освоится в клубе, снова привыкнет к Премьер-Лиге, то, прогрессируя, он сможет претендовать на капитанскую повязку. Думаю, он сделан из нужного теста".



"Думаю, Поль очень упорно работает над своей игрой. Думаю, он хочет быть одним из лучших, если не лучшим полузащитником в мире, поэтому он продолжит трудиться в этом направлении, продолжит совершенствоваться и станет по-настоящему ярким игроком для "Манчестер Юнайтед", — сообщил Робсон Sport Witness.



Также Робсон рекомендовал Моуриньо обратить внимание на нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса как на потенциально следующего обладателя легендарной "семерки".



"Я знаю, что положение Санчеса в "Арсенале" выглядит немного шатко. В "Арсенале" он носит седьмой номер. Я был бы не против увидеть Санчеса под седьмым номером в "Манчестер Юнайтед", — добавил Робсон.