Робсон видит в Погба будущего капитана "Юнайтед"

Поль Погба Легенда "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон считает, что полузащитник Поль Погба в будущем может стать капитаном клуба.

Как известно, перспективы действующего капитана "красных дьяволов" Уэйна Руни весьма туманны. То же самое можно сказать и о его заместителе Майкле Кэррика.

Нельзя исключать ситуацию, при которой грядущим летом главному тренеру Жозе Моуриньо придется выбирать нового капитана, и Робсон готов предложить на эту роль 24-летнего француза.

"Решение насчет того, кто будет капитаном, примет Жозе Моуриньо, но когда Поль Погба снова освоится в клубе, снова привыкнет к Премьер-Лиге, то, прогрессируя, он сможет претендовать на капитанскую повязку. Думаю, он сделан из нужного теста".

"Думаю, Поль очень упорно работает над своей игрой. Думаю, он хочет быть одним из лучших, если не лучшим полузащитником в мире, поэтому он продолжит трудиться в этом направлении, продолжит совершенствоваться и станет по-настоящему ярким игроком для "Манчестер Юнайтед", — сообщил Робсон Sport Witness.

Также Робсон рекомендовал Моуриньо обратить внимание на нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса как на потенциально следующего обладателя легендарной "семерки".

"Я знаю, что положение Санчеса в "Арсенале" выглядит немного шатко. В "Арсенале" он носит седьмой номер. Я был бы не против увидеть Санчеса под седьмым номером в "Манчестер Юнайтед", — добавил Робсон.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Робсон

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2017 08:00

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  1. asnural 07.04.2017 08:47 # asnural
    Леонид Слуцкий: «Я готов работать в АПЛ или Чемпионшипе»...МЮ ГОТОВ!

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  2. dragonishka 07.04.2017 08:40 # dragonishka
    У него все еще детство в жопе играет и еще долго будет играть, какой из него капитан.

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  3. farot 07.04.2017 08:20 # farot
    повязку в этой помойке заслуживают только Де Хеа и Валенсия

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  4. antiterror 07.04.2017 08:17 # antiterror
    7-й номер уже зарезервирован под Гризманна.

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  5. guardian95 07.04.2017 08:06 # guardian95
    Первонахыч..

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