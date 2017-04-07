Санчес может задержаться в "Арсенале" еще на год

Нападающий Алексис Санчес готов посвятить "Арсеналу" еще один год своей карьеры, если "канониры" подтвердят свои амбиции на трансферном рынке.

На протяжении нескольких последних месяцев "Арсенал" пытался склонить Санчеса и Месута Озила к новым сделкам, но безуспешно, и в прошлом месяце главный тренер Арсен Венгер объявил, что переговоры с обоими лидерами команды отложены до лета.



Как сообщает Daily Mirror, 28-летний чилиец по-прежнему не собирается продлевать сотрудничество с "канонирами", но открыт к идее задержаться на "Эмирейтс" еще на год — до истечения своего действующего контракта.



После трех лет жизни в Лондоне Санчес не хочет отсюда уезжать. Одновременно Алексис понимает, что его переход в "Челси" грядущим летом был бы крайне затруднен — "Арсенал" совершенно не желает укреплять прямого конкурента.



В сложившейся ситуации Санчес может смириться с тем, чтобы дождаться лета 2018, когда он станет свободным агентом. Однако вероятность того, что Алексис покинет "Арсенал" уже грядущим летом, все еще сохранятся.



По информации издания, если летом Санчес не поменяет свое мнение насчет нового контракта, "Арсенал" будет готов обсудить продажу своей звезды — но только за рубеж, где в услугах Алексиса заинтересованы ПСЖ и "Ювентус".



