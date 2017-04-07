Диего Коста избежал наказания за грубую игру против Компани

Нападающий "Челси" Диего Коста избежал наказания за грубую игру против капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" в среду вечером.

Данный инцидент, напомним, случился на 70-й минуте матча, выигранного "синими" со счетом 2:1. Упав на спину на газон, Диего шипами лягнул по бедру Компани.



Рефери Майк Дин назначил лишь штрафной, не применив никаких персональных санкций к грубияну, в свете чего появилась вероятность того, что FA может выдвинуть обвинения в адрес Диего на основании изучения видеоповторов.



Однако официальный представитель Ассоциации подтвердил изданию The Sun, что Дин четко видел этот инцидент и решил не тянуться в карман за карточкой какого-либо цвета. А поскольку решение рефери обратной силы не имеет, FA бессильна наказать Косту.