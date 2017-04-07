Диего Коста избежал наказания за грубую игру против Компани

Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста избежал наказания за грубую игру против капитана "Манчестер Сити" Венсана Компани в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" в среду вечером.

Данный инцидент, напомним, случился на 70-й минуте матча, выигранного "синими" со счетом 2:1. Упав на спину на газон, Диего шипами лягнул по бедру Компани.

Рефери Майк Дин назначил лишь штрафной, не применив никаких персональных санкций к грубияну, в свете чего появилась вероятность того, что FA может выдвинуть обвинения в адрес Диего на основании изучения видеоповторов.

Однако официальный представитель Ассоциации подтвердил изданию The Sun, что Дин четко видел этот инцидент и решил не тянуться в карман за карточкой какого-либо цвета. А поскольку решение рефери обратной силы не имеет, FA бессильна наказать Косту.


Метки FA, Дин, Коста, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рефери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2017 06:00

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  1. shearer1 07.04.2017 07:04 # shearer1
    Надо было спросить у Дина какие именно шипы на бутсах Диего. И сколько их

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  2. ruslan19930611 07.04.2017 06:20 # ruslan19930611
    Сейчас все начнут кукарекать что типо всё куплено

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