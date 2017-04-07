Канте хочет, чтобы Игроком Года стал Азар

Опорный полузащитник "Челси" Нголо Канте считает, что звание Игрока Года должно достаться его одноклубнику Эдену Азару.

Уже в следующем месяце Канте может стать первым полевым игроком в истории Премьер-Лиги, выигравшим два титула подряд с двумя различными командами. Это обстоятельство, а также непосредственно игра Нголо делают его одним из фаворитов на главную индивидуальную награду в английском футболе.



Однако сам Канте предпочитает отдать приз Азару, который в матче против "Манчестер Сити" в среду вечером довел количество своих голов в этом сезоне Премьер-Лиги до 13.



"Лично мне легко выделить одного игрока из "Челси". Все мы можем видеть, что делает Эден Азар. Он игрок другого уровня", — ответил Канте на вопрос Sky Sports о том, кому бы он отдал награду Игрока Года.



Одновременно Нголо заявил, что еще не считает чемпионскую гонку Премьер-Лиги оконченной.



"У нас остается еще восемь матчей, и мы должны выиграть шесть. У "Тоттенхэма" хорошая команда, и они играют очень хорошо, поэтому еще ничего не кончено, и мы должны сражаться".



"Возможно, "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" еще попытаются нас настигнуть, поэтому мы должны сосредоточиться на своей игре и двигаться к титулу матч за матчем. Математически мы нуждаемся в шести победах, поэтому мы просто должны сосредоточиться на своей игре и поскорее выиграть шесть матчей для завоевания титула", — добавил Канте.



Добавим, что правила Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) запрещают игрокам голосовать за своих одноклубников.