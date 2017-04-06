Клопп призвал "Ливерпуль" равняться на "Челси"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду равняться на "Челси" в умении доводить игру до победного конца.
Накануне вечером "красные" лишились победы в домашнем противостоянии с "Борнмутом", позволив сопернику сравнять счет на 87-й минуте. Ничья 2:2 означает, что положение "Ливерпуля" в топ-4 Премьер-Лиги по-прежнему очень зыбкое.
Ведя в счете по ходу своих матчей в этом сезоне, "красные" в итоге недосчитались 15 очков, тогда как "Челси" — лишь восемь. Поэтому Клопп приводит лидеров Премьер-Лиги в пример собственной команде.
"Думаю, будь на нашем месте, например, "Челси", соперник не имел бы такой свободы в заключительные 20 минут. Да, у нас нет такого опыта. Наверное, ты должен самостоятельно набраться такого опыта, хотя это и неприятно".
"С другой стороны, мы, наверное, по-прежнему являемся самой результативной командой Премьер-Лиге, и это часть игры, ведь мы постоянно стараемся создавать моменты. Конечно, мы должны набраться опыта в этом отношении", — цитирует Клоппа Sky Sports.
06.04.2017 22:00
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Последние комментарии:
да,и, жалко wmrpkvhzeflbrmo
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равняйсь, вольно
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Лфк и Сити - как бешенные каратисты. Сил немерено, бьют сильно, везде и помногу, а с выносливостью проблемы, но потом они видят перед собой Челси - борца (грек/вольник), больно бьют его, наносят вред, и внезапно дыхалка кончается, легкие с дырками-выносливость на 0. Челси переводит их в партер, выносливости (на дистанциии дофига) хвататет и проводит им болевой или удушение - позвонки шеи сдавливает и почти ломает их. Все. Порядок бьет сумбур. Класс наказывает амбиции. Топ побеждает околотопов. +Оборона решает
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у пенсов в составе каких только чемпионов нет сейчас. такой громадный опыт часто решает, и пока команда состоит из подающих надежды и откровенных середняков, мало что изменится.
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Равняются на лучших, все верно. Челси короли
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