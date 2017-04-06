Клопп призвал "Ливерпуль" равняться на "Челси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду равняться на "Челси" в умении доводить игру до победного конца.

Накануне вечером "красные" лишились победы в домашнем противостоянии с "Борнмутом", позволив сопернику сравнять счет на 87-й минуте. Ничья 2:2 означает, что положение "Ливерпуля" в топ-4 Премьер-Лиги по-прежнему очень зыбкое.



Ведя в счете по ходу своих матчей в этом сезоне, "красные" в итоге недосчитались 15 очков, тогда как "Челси" — лишь восемь. Поэтому Клопп приводит лидеров Премьер-Лиги в пример собственной команде.



"Думаю, будь на нашем месте, например, "Челси", соперник не имел бы такой свободы в заключительные 20 минут. Да, у нас нет такого опыта. Наверное, ты должен самостоятельно набраться такого опыта, хотя это и неприятно".



"С другой стороны, мы, наверное, по-прежнему являемся самой результативной командой Премьер-Лиге, и это часть игры, ведь мы постоянно стараемся создавать моменты. Конечно, мы должны набраться опыта в этом отношении", — цитирует Клоппа Sky Sports.