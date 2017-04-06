Леонид Слуцкий ищет себе работу в Англии

Леонид Слуцкий Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий признался, что в данный момент находится на содержании у "Челси" и неспешно подыскивает себе работу в английском футболе.

Перебравшись в Англию в январе, с тех пор 45-летний Слуцкий регулярно бывает на матчах "Челси". Ходили, что Леонид даже стал скаутом "синих", однако эта информация не соответствует действительности.

На самом деле Слуцкий просто привыкает к жизни в Англии, пользуясь своей дружбой с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем. Одновременно Леонид учит язык и стремится стать первым российским тренером в английском футболе.

"Я знаю мистера Абрамовича уже 12 лет благодаря тому, что у него было много футбольных проектов в России: особая академия, он спонсировал национальную команду, он построил много искусственных полей, около 300, и мы общались с ним насчет футбола и развития".

"Мистер Абрамович помог мне. Я живу в отеле "Челси", они помогают мне с билетами на матчи, я посещаю матчи академии "Челси", первой команды, команд U-23 и U-18".

"После матчей я разговариваю с мистером Абрамовичем, и иногда он интересуется моим мнением насчет команд или игроков. Мы общаемся как друзья, он доверяет мне, он меня поддерживает и является моим наставником. Он хороший наставник для меня — думаю, лучший в мире!"

"Отправляясь в Англию, я задавал себе два больших вопроса. Первый насчет моего английского. Возможно или нет? Мне 45 лет, и начинать изучать язык непросто. Думаю, с этим вопросом все в порядке. Иногда мне кажется, что я достигаю финального уровня, а затем мой учитель говорит: "Хорошо, сегодня поработаем над пассивным залогом. Это невозможно! Сейчас я стараюсь использовать различные формы времени вроде настоящего совершенного, будущего совершенного. Это то еще испытание".

"Другой вопрос заключается в том, могу ли я стать первым российским тренером, что будет работать в Англии? Прежде этого не случалось. Не только в Англии — российские тренеры не работали нигде в Европе. Ни в Испании, ни в Италии. Не знаю, смогу ли я стать первым. Интересно, в английском ли клубе? Этот вопрос посложнее".

"Я готов начать с Премьер-Лиги или Чемпионшипа. Это долгосрочный проект для меня. Я хочу работать здесь долго — как я работал в российской Премьер-Лиге. Я понял, что для английских людей и английского футбола опыт, накопленный внутри, важнее, чем опыт, накопленный снаружи".

"Например, один успешный сезон в Чемпионшипе может быть важнее, чем все мои титулы в России и 50 матчей в Лиге Чемпионов, потому что внутренний опыт имеет определяющее значение. Я понял это, и я готов играть по английским правилам", — сообщил Слуцкий в интервью The Telegraph.


Метки Абрамович, Слуцкий, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2017 21:00

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  1. mancunia-planet 06.04.2017 21:34 # mancunia-planet
    начать с чш

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  2. second005 06.04.2017 21:28 # second005
    В Сандерленд бы его. Может и вытащил бы их

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  3. manutd-20champ 06.04.2017 21:23 # manutd-20champ
    кому нужен маятник

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  4. chr1s8rown 06.04.2017 21:17 # chr1s8rown
    В леостер его. буид для них своим венгером .

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  5. moneymaker 06.04.2017 21:13 # moneymaker
    В МакДонс его

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  6. artem-arsenal 06.04.2017 21:11 # artem-arsenal
    Карпин вроде пробовал в Испании)

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  7. askarko 06.04.2017 21:09 # askarko
    мистер абрамович?к чему заморочки-можно просто -хозяин

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  8. hammersmith 06.04.2017 21:07 # hammersmith
    Я готов начать с Премьер-Лиги

    во охуевший, пизец. готов он начать блять.
    да и английский язык выучить не такая уж и проблема, даже в 45. это надо быть имбецилом конкретным, чтобы с этим проблемы испытывать.

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  9. romboy 06.04.2017 21:05 # romboy
    Валера же тренил в Испании

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  10. rap-woiska 06.04.2017 21:00 # rap-woiska
    в ЛФц его

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