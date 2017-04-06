Леонид Слуцкий ищет себе работу в Англии

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий признался, что в данный момент находится на содержании у "Челси" и неспешно подыскивает себе работу в английском футболе.

Перебравшись в Англию в январе, с тех пор 45-летний Слуцкий регулярно бывает на матчах "Челси". Ходили, что Леонид даже стал скаутом "синих", однако эта информация не соответствует действительности.



На самом деле Слуцкий просто привыкает к жизни в Англии, пользуясь своей дружбой с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем. Одновременно Леонид учит язык и стремится стать первым российским тренером в английском футболе.



"Я знаю мистера Абрамовича уже 12 лет благодаря тому, что у него было много футбольных проектов в России: особая академия, он спонсировал национальную команду, он построил много искусственных полей, около 300, и мы общались с ним насчет футбола и развития".



"Мистер Абрамович помог мне. Я живу в отеле "Челси", они помогают мне с билетами на матчи, я посещаю матчи академии "Челси", первой команды, команд U-23 и U-18".



"После матчей я разговариваю с мистером Абрамовичем, и иногда он интересуется моим мнением насчет команд или игроков. Мы общаемся как друзья, он доверяет мне, он меня поддерживает и является моим наставником. Он хороший наставник для меня — думаю, лучший в мире!"



"Отправляясь в Англию, я задавал себе два больших вопроса. Первый насчет моего английского. Возможно или нет? Мне 45 лет, и начинать изучать язык непросто. Думаю, с этим вопросом все в порядке. Иногда мне кажется, что я достигаю финального уровня, а затем мой учитель говорит: "Хорошо, сегодня поработаем над пассивным залогом. Это невозможно! Сейчас я стараюсь использовать различные формы времени вроде настоящего совершенного, будущего совершенного. Это то еще испытание".



"Другой вопрос заключается в том, могу ли я стать первым российским тренером, что будет работать в Англии? Прежде этого не случалось. Не только в Англии — российские тренеры не работали нигде в Европе. Ни в Испании, ни в Италии. Не знаю, смогу ли я стать первым. Интересно, в английском ли клубе? Этот вопрос посложнее".



"Я готов начать с Премьер-Лиги или Чемпионшипа. Это долгосрочный проект для меня. Я хочу работать здесь долго — как я работал в российской Премьер-Лиге. Я понял, что для английских людей и английского футбола опыт, накопленный внутри, важнее, чем опыт, накопленный снаружи".



"Например, один успешный сезон в Чемпионшипе может быть важнее, чем все мои титулы в России и 50 матчей в Лиге Чемпионов, потому что внутренний опыт имеет определяющее значение. Я понял это, и я готов играть по английским правилам", — сообщил Слуцкий в интервью The Telegraph.