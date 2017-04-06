Мората не даст Конте новый номер телефона
Нападающий "Реала" Альваро Мората намекнул, что откажется от перехода в "Челси", где его хочет видеть лично рулевой "синих" Антонио Конте.
По слухам, Конте рассматривает кандидатуру 24-летнего испанца с прицелом на возможный уход из клуба Диего Косты. Антонио хотел заполучить Морату еще в "Ювентусе" и с тех пор продолжает восхищаться игрой Альваро.
В нынешнем сезоне нападающий не имеет стабильной игровой практики в "Реале", однако вопрос о потенциальном переходе в "Челси" Мората воспринял с долей иронии. По словам Альваро, он настолько счастлив в Мадриде, что не даст Конте свой новый номер телефона.
"Если Конте и звонил мне, то определенно на старый номер – нового у него нет. Я могу вас заверить, что хорошо себя чувствую в "Реале". Я ощущаю себя важным членом команды и должен продолжать усердно работать".
"Что касается следующего сезона, то мне просто некогда об этом думать. Впереди нас ожидает самый важный период кампании, в котором команда почти не имеет права на ошибку", - цитирует Морату AS.
06.04.2017 20:00
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Последние комментарии:
заголовок абсолютно не соответствует словам мораты. Где он сказал что не даст новый номер конте?
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В МЮ бы его.
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Ну так он понимает, что если в этом сезоне не успел перейти, то уже всё. Смысл в следующем бороться за выживание, сидя на скамейке с бачуаем и прочими топарями.
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Заголовок как всегда не соответствует статье.
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Зачем же так публично унижать конте?
Пожалел бы мошейника.
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ты им и не нужен, у них есть Батшуваи за 39 млн.
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