Мората не даст Конте новый номер телефона

Альваро Мората и Антонио Конте Нападающий "Реала" Альваро Мората намекнул, что откажется от перехода в "Челси", где его хочет видеть лично рулевой "синих" Антонио Конте.

По слухам, Конте рассматривает кандидатуру 24-летнего испанца с прицелом на возможный уход из клуба Диего Косты. Антонио хотел заполучить Морату еще в "Ювентусе" и с тех пор продолжает восхищаться игрой Альваро.

В нынешнем сезоне нападающий не имеет стабильной игровой практики в "Реале", однако вопрос о потенциальном переходе в "Челси" Мората воспринял с долей иронии. По словам Альваро, он настолько счастлив в Мадриде, что не даст Конте свой новый номер телефона.

"Если Конте и звонил мне, то определенно на старый номер – нового у него нет. Я могу вас заверить, что хорошо себя чувствую в "Реале". Я ощущаю себя важным членом команды и должен продолжать усердно работать".

"Что касается следующего сезона, то мне просто некогда об этом думать. Впереди нас ожидает самый важный период кампании, в котором команда почти не имеет права на ошибку", - цитирует Морату AS.



Метки Конте, Мората, Реал, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.04.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. jivanildo 06.04.2017 20:57 # jivanildo
    заголовок абсолютно не соответствует словам мораты. Где он сказал что не даст новый номер конте?

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  2. boavista 06.04.2017 20:22 # boavista
    В МЮ бы его.

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  3. chev11 06.04.2017 20:20 # chev11
    Ну так он понимает, что если в этом сезоне не успел перейти, то уже всё. Смысл в следующем бороться за выживание, сидя на скамейке с бачуаем и прочими топарями.

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  4. reeker 06.04.2017 20:16 # reeker
    Заголовок как всегда не соответствует статье.

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  5. jesus33 06.04.2017 20:07 # jesus33
    Зачем же так публично унижать конте?
    Пожалел бы мошейника.

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  6. mancunia-planet 06.04.2017 20:01 # mancunia-planet
    ты им и не нужен, у них есть Батшуваи за 39 млн.

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