Лингард договорился о новом контракте с "Юнайтед"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард достиг договоренности со своим клубом о новом долгосрочном контракте.
Ранее в этом сезоне пресса сообщала, что у Лингарда и "Юнайтед" возникли затруднения в ходе переговоров о продлении сотрудничества. Это ставило "красных дьяволов" в весьма щекотливое положение, ведь действующее соглашение Джесси истекает уже в следующем году.
Однако сейчас большинство разногласий были преодолены. Как стало известно Sky Sports, воспитанник "Юнайтед" дал согласие на новую сделку, которая, как ожидается, будет рассчитана на четыре года. Благодаря этому 24-летний игрок сборной Англии сможет увеличить свою зарплату до 100 тысяч фунтов в неделю.
Добавим, что Лингард находится в системе "Юнайтед" с семи лет. Успев побывать в аренде в "Лестере", "Бирмингеме", "Брайтоне" и "Дерби", в прошлом сезоне Джесси закрепился в качестве игрока первой команды на "Олд Траффорд".
06.04.2017 19:00
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вобщето заслужил. того чего добился с низов, с академии до зп 100 кусков, это круто. конечно Джесси не основной игрок состава, но его часто используют и он полезен так или иначе, удивил. думал из него мало что выйдет, как и многие. мне кажется он надолго в Юнайтед, как и Рэш
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Для Лиги Европы сойдёт.
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середнячок уровня скума
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Вроде и забивает а вроде и бегунок. Ну хуже не будет
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