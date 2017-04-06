Лингард договорился о новом контракте с "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард достиг договоренности со своим клубом о новом долгосрочном контракте.

Ранее в этом сезоне пресса сообщала, что у Лингарда и "Юнайтед" возникли затруднения в ходе переговоров о продлении сотрудничества. Это ставило "красных дьяволов" в весьма щекотливое положение, ведь действующее соглашение Джесси истекает уже в следующем году.



Однако сейчас большинство разногласий были преодолены. Как стало известно Sky Sports, воспитанник "Юнайтед" дал согласие на новую сделку, которая, как ожидается, будет рассчитана на четыре года. Благодаря этому 24-летний игрок сборной Англии сможет увеличить свою зарплату до 100 тысяч фунтов в неделю.



Добавим, что Лингард находится в системе "Юнайтед" с семи лет. Успев побывать в аренде в "Лестере", "Бирмингеме", "Брайтоне" и "Дерби", в прошлом сезоне Джесси закрепился в качестве игрока первой команды на "Олд Траффорд".