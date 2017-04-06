Ндиди готов подать прошение о трансфере, если его захочет купить МЮ

Уилфрид Ндиди Агент полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди заявил, что его клиент готов подать прошение о трансфере, если "Манчестер Юнайтед" попытается его приобрести.

Ндиди должен был стать трансферной целью больших клубов Европы грядущим летом, однако "лисы" сработали на опережение и переманили Уилфида в январе, заплатив "Генку" 15 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Набрав форму, 20-летний нигериец полностью решил проблемы "Лестера" в опорной зоне и сейчас помогает команде Крейга Шекспира демонстрировать серию из пяти побед кряду в Премьер-Лиге.

Одним из клубов, следивших за прогрессом Ндиди по ходу этого сезона, назывался как раз "Юнайтед", и если летом "красные дьяволы" перейдут к конкретным действиям по согласованию трансфера, агент Уилфрида обещает этому поспособствовать.

"Ндиди не откажет "Манчестер Юнайтед". Я могу с гордостью сказать, что, если насчет него поступит предложение, он, скорее всего, попросит "Лестер" о трансфере. Ведь мы говорим о "Манчестер Юнайтед" — самом крупном и самом успешном клубе в Англии. Здесь не нужно думать дважды", — сообщил агент Хаким Белло OwnGoalNigeria.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Ндиди

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2017 19:00

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  1. mancunia-planet 06.04.2017 19:49 # mancunia-planet
    "Ведь мы говорим о "Манчестер Юнайтед" — самом крупном и самом успешном клубе в Англии. Здесь не нужно думать дважды"

    главное в статье

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  2. asnural 06.04.2017 19:13 # asnural
    Откровенный отлиз

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