Семь вещей, что мы узнали в 31-м туре

Состоявшийся посреди недели 31-й тур Премьер-Лиги был отмечен сокращением числа участников чемпионской гонки до двух, а также перестановками в зоне вылета, откуда, наконец, смог вырваться "Халл".





"Бернли" не грозит вылет



Стабильное положение команды Шона Дайча пошатнулось после предыдущего тура. О "Бернли" впервые за долгое время заговорили как о претенденте на понижение в классе. У "бордовых" было всего пять очков преимущества перед зоной вылета, откуда порывался выбраться побеждающий "Халл". Не вдохновляла и статистика самого "Бернли", одержавшего последнюю победу еще в конце января.



Другое дело, что здесь, на чем настаивал и сам Дайч, был важен контекст. "Бернли" — команда домашняя в самой крайней степени. На выезде "бордовые" взяли за весь сезон три очка, в то время как по показателям на своем поле они занимают четвертую строчку в Премьер-Лиге. Так вышло, что с конца января подопечные Дайча провели на своем "Терф Мур" всего два поединка, против двух первых команд чемпионата. В игре с "Челси" они к тому же сумели заработать очко.



Переживать за "Бернли" не стоило, что подтвердил и домашний матч со "Стоуком". Эта игра прошла для хозяев не без проблем, и могла повернуться в другую сторону, будь чудь удачливее у чужих ворот Марко Арнаутович. Но завершилась она именно так, как и подобает домашней встрече "бордовых" — их минимальной победой. Команда Дайча хорошо знает свое дело, и ей, наверняка, по силам добрать пять-шесть очков в оставшихся матчах. Ее эффективность на домашнем поле не стала меньшей, а виной тревоги был сложный период в календаре.



"Лестер" настроен на финиш в первой десятке



В начале сезона всегда скромный Клаудио Раньери говорил о том, что попадание его команды в плей-офф Лиги Чемпионов и место в первой десятке чемпионата станут удовлетворительным результатом. Последнее слегка смущало — насколько бы сенсационным ни был чемпионом, ему необязательно мысленно понижать собственную планку на следующий год.



К середине февраля, моменту увольнения Раньери, первая задача была достигнута, но вторая казалась почти недостижимой. "Лестер" сблизился с зоной вылета, а его выступления никак не располагали к нужной победной серии. Но после появление на посту менеджера Крейга Шекспира "лисы" снова выглядят чемпионской командой, и их домашняя победа над "Сандерлендом" стала шестой в шести играх для тренера, никогда прежде не работавшего первым номером. Здесь все отдает предыдущей кампанией, включая голевые показатели Джейми Варди, забившего уже шесть голов в семи предыдущих поединках. "Лестер" продолжает борьбу в Лиге Чемпионов, но в нынешней форме и психологическом состоянии он способен поддержать такой уровень и во внутреннем чемпионате, таки финишировав в первой десятке.



Шоу придется очень постараться, чтобы переубедить Моуриньо



Еще одна домашняя ничья "Манчестер Юнайтед" не должна быть новостью, и отличает этот результат от большого числа подобных лишь то, что на этот раз команда Моуриньо выглядел по-настоящему посредственно. Уйти от поражения "Юнайтед" помог удар Люка Шоу на последних минутах встречи — левый защитник не забил, но его выстрел был заблокирован руками Эшли Уильямса, после чего Златан Ибрагимович реализовал пенальти.



Даже если бы мяч оказался в сетке после прямого удара Шоу, он вряд ли бы заслужил на полноценную похвалу от менеджера. Моуриньо не сбавляет оборотов в отношении Люка, от которого он требует то ли качественного роста, то ли желанного лично им ухода в другой клуб. Выпуская воспитанника "Саутгемптона" на замену, Моуриньо устроил очередной спектакль, когда вышел на поле, чтобы в обнимку проводить с него Эшли Янга. Понятный сигнал: он игнорирует Шоу, но показывает, чья командная работа вызывает его признание.



После встречи Моуриньо отметил, что хорошее выступление Люка было следствием его личного управления у кромки поля, указав на недостаток игрового понимания у футболиста. Даже по меркам Жозе, публичное внимание к Люку Шоу выглядит чрезмерным — игроку нужно отыскать в себе немало моральных сил, чтобы завоевать уважение менеджера.



У "Вест Хэма" могут быть проблемы



"Кристал Пэлас", "Лестер", "Суонси" и "Халл" были командами в беде, существенно изменившими качество своей игры и выступлений после прихода новых менеджеров. При этом, место для спасения может найтись не для всех: учитывая печальное положение "Сандерленда" и "Мидлсбро", воскресшим командам нужно было надеяться на падение одного коллектива, который мог бы занять вакантное 18-е место, не перечеркнув старания никого из упомянутой четверки.



Таким коллектив может стать "Вест Хэм". Лондонцы, казалось, стабилизировали свое положение в середине сезона, бодро отреагировали на саботаж Димитри Пайе и даже освоились на новом для себя стадионе. "Вест Хэм" остался командой непредсказуемой, но играющей и избегающей провальных серий. Правда, лишь до недавнего момента. Нельзя сказать, что качество игры "молотобойцев" в последние недели существенно изменилось. Домашнее поражение от "Челси" было минимальным, равно как и неудача в сумасшедшей выездной встрече с "Борнмутом". С порхающим "Лестером" дома лондонцы заслуживали минимум ничьей, но не пробили достаточно раз героического Шмейхеля. На неудачу уповать они могли и выездной игре с "Халлом" — вряд ли сугубо по игре команда Билича уступала "тиграм", уже имеющим победный менталитет в родных стенах.



Даже в первые 50 минут на "Эмирейтс" "Вест Хэм" сдерживал "Арсенал", посыпавшись лишь во второй части поединка. Почти незаметно "молотобойцы" потерпели пятое подряд поражение, дающее им преимущество всего в пять очков перед зоной вылета. Ситуация вокруг Славена Билича, в котором то сомневаются, то публично поддерживают, не идет на помощь, и это проявляется даже на лице самого хорвата, выглядящего сейчас нетипично отчаявшимся. Домашняя игра против "Суонси" в субботу может быть определяющим — проиграв в ней, "Вест Хэм" будет под серьезной угрозой вылета.



"Мидлсбро" трудно найти баланс



В трех матчах после ухода Айтора Каранки "Мидлсбро" никак не улучшил свое турнирное поражение. Команда Стива Агнью также сыграла с двумя прямыми конкурентами внизу таблицы, и взяла в этих матчах всего очко. Очевидно, что проблема "Боро" сейчас не в недостатке мотивации или идей — проблема в том, что команда Каранки слишком долго играла определенным образом, и не может перестроиться в течение нескольких недель.



Именно поэтому, закрываясь во второй половине встречи с "Суонси", подопечные Агнью были эффективны и заработали солидное очко. Заиграв решительно против "Халла", "Боро" явил свой скрывавшийся атакующий класс, забил дважды и создал еще несколько моментов. При этом прежняя опора команды в защите рухнула и позволила подопечным Марку Силвы забить четыре гола, причем разных и говорящих о разных слабостях. Настоящая из них только одна: надежность "Мидлсбро" прежде строилась на высокой концентрации, которая теряется при более открытой манере игры. К балансу наверняка можно прийти через время, но его Стиву Агнью может не хватить здесь и сейчас, чтобы сохранить "речникам" место в элите.



"Тоттенхэм" — единственный конкурент для "Челси"



До насмешек оставалось всего несколько минут. Пусть и не в самых последних турах, но "Тоттенхэм" был близок к тому, чтобы повторить эмоциональный путь предыдущей кампании. Команду Почеттино снова окрестили единственным конкурентом оторвавшегося лидера, но в момент относительной близости "шпоры" оказались в шаге от поражения, отбрасывающего их на шаг, а то и на два назад.



В игре на поле "Суонси" все перевернулось в течение нескольких минут. Отлично организованная команда Пола Клемента выигрывала 1:0 на 88-й минуте, но завершила матч с поражением 1:3. Вместо достойного насмешек пике подопечные Почеттино проявили характер, позволяющий считать, что и на этот раз они остаются единственным стоящим конкурентом потенциального чемпиона. Победа на "Либерти Стэдиум" против нынешнего "Суонси" ценна и сама по себе, равно как и субботний успех в игре с "Бернли" на его стадионе. Особенно если учитывать, что до этих матчей "шпоры" всего четырежды побеждали в выездных поединках Премьер-Лиги.



Сила "Челси" — в эффективности и балансе



Пепа Гвардиолу нередко можно попрекать за странные (или самонадеянные) тактические решения, но едва ли каталонец сделал что-то неправильно в матче с "Челси". Едва ли его "Манчестер Сити" в чем-то уступал действующим лидерам, победа которых в таких условиях все равно выглядела ожидаемой и закономерной.



Все дело в эффективности "Челси" — именно это качество, в первую очередь, прокладывает ему путь у триумфу. "Синие" великолепно пользуются своими шансами и отлично обороняются, что дает им огромное преимущество перед любыми конкурентами. "Сити" к их числу уже не относится, что неудивительно, учитывая, как далека команда Гвардиолы от понятий игрового баланса. Сейчас чемпионат, как показывает пример "Лестера" и того же "Челси" двухлетней давности, выигрывают именно те команды, которые на регулярной основе берут максимум из предоставляемых им игрой возможностей. И команда Конте не в первый раза показала пример такого выступления в среду.



Иван Громиков специально для FAPL.ru