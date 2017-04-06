Рой Ходжсон будет трудиться в структуре "Сити"

Рой Ходжсон Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон возвращается к работе, откликнувшись на предложение австралийского "Мельбурн Сити" — одного из клубов в семействе "Сити".

Напомним, Ходжсон находился без работы с поражения англичан от сборной Исландии в 1/8 финала Евро-2016. Несмотря на истекавший в конце того турнира контракт, Рой подал в отставку немедленно после сенсационного вылета своей команды.

Оправившись от психологической травмы, 69-летний Ходжсон решил взяться за новую работу — теперь Рой будет трудиться в структуре City Football Group, которой принадлежит сеть футбольных клубов по всему миру, включая, конечно, "Манчестер Сити".

Как передает BBC, Ходжсон будет курировать работу тренеров "Мельбурн Сити" всех возрастных групп. И хотя в данный момент австралийский клуб также ищет нового главного тренера, Рой на эту позицию не рассматривается.

Сообщается, что заполучить эту работу бывшему наставнику сборной Швейцарии, "Интера", "Ливерпуля", "Фулхэма" и "Вест Бромвича" помогла дружба с исполнительным директоров City Football Group Брайаном Марвудом.


Метки Мельбурн Сити, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. jesus33 06.04.2017 17:25 # jesus33
    Сити молодцы.
    Пока chelsea тратится на судей, они инвестируют в инфраструктуру.

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  2. trent 06.04.2017 17:05 # trent
    Возвращение Птицы

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