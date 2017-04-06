"Аякс" готов вернуть Дейли Блинда

Неопределенное будущее Дейли Блинда в "Манчестер Юнайтед" натолкнуло Аякс на мысли о возвращении защитника в родной клуб.

Напомним, что Блинд перебрался на "Олд Траффорд" летом 2014 года. На покупке универсального игрока настаивал тренировавший "дьяволов" в тот момент Луи Ван Галь: специалист был отлично знаком с возможностями Дейли по работе в сборной Голландии.



С тех пор Блинд успел взять с МЮ Кубок Англии и Кубок Лиги, сыграть на нескольких позициях и проводить Ван Галя из клуба. Ожидалось, что с приходом на тренерский мостик Жозе Моуриньо Дейли тоже соберет свои вещи и сменит обстановку.



Реальность оказалось более непредсказуемой: португалец отказался от продажи Блинда, сделал его игроком стартового состава, но с течением времени начал доверять ему все меньше и меньше. Такой расклад привел к неопределенности вокруг будущего 27-летнего защитника.



Как сообщает The Sun, от действующего контракта Дейли с "красными дьяволами" остается всего 14 месяцев, а клуб до сих пор не вступал в переговоры по поводу новой сделки. Эта информация добралась до первых лиц "Аякса", которые в данный момент обсуждают возможность возвращения Блинда в Амстердам.