Конте планирует остаться в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подтвердил, что не вернется в Италию грядущим летом и продолжит работу на "Стэмфорд Бридж".

Несмотря на то, что 47-летний Конте уверенно ведет "синих" к победе в Премьер-Лиге и сформировал крепкие отношения с игроками, пресса регулярно связывает специалиста с возвращением в Серию А, где к нему проявляет интерес "Интер".



Долгое время Антонио хранил молчание по поводу своего будущего на "Стэмфорд Бридж", но после победы над "Манчестер Сити" накануне вечером, наконец, его прервал. По словам Конте, он совершенно точно продолжит работу в "Челси" в следующем сезоне.



"Да, я останусь здесь на следующий год, но сейчас очень важно закончить сезон и добиться успеха. Затем мы попытаемся построить нечто особенное в этом клубе", - цитирует Конте Sky Sports.