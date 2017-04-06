Конте планирует остаться в "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте подтвердил, что не вернется в Италию грядущим летом и продолжит работу на "Стэмфорд Бридж".
Несмотря на то, что 47-летний Конте уверенно ведет "синих" к победе в Премьер-Лиге и сформировал крепкие отношения с игроками, пресса регулярно связывает специалиста с возвращением в Серию А, где к нему проявляет интерес "Интер".
Долгое время Антонио хранил молчание по поводу своего будущего на "Стэмфорд Бридж", но после победы над "Манчестер Сити" накануне вечером, наконец, его прервал. По словам Конте, он совершенно точно продолжит работу в "Челси" в следующем сезоне.
"Да, я останусь здесь на следующий год, но сейчас очень важно закончить сезон и добиться успеха. Затем мы попытаемся построить нечто особенное в этом клубе", - цитирует Конте Sky Sports.
06.04.2017 15:00
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Последние комментарии:
Надо быть полным Клаваном, что бы уйти из самого прогрессирующего клуба Европы.
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Ну а какие у него были мотивы для расставания с Челси. Наверное, он просто ждал гарантий касательно летнего ТО пока его представители договаривались о новом контракте.
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"Затем мы попытаемся построить нечто особенное в этом клубе"
Эта фраза означает что всем остальным пизда. Затаримся Лукаку, Санчесом, топовым ЦП и топовыми защитниками. Готовьте масло для охлаждения ануса хейтеры.
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отлично. с этим физруком не попадут в 4ку в следующем сезоне
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пиздец новость, а то мы думали ливнет!
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строит, а не выжимает соки из того что есть
многие могут тут захлебнуться мочой от зависти
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ссаная автобусная тактика не проканает в ЛЧ. с Азаром или без, соснут всё равно, потому что в Челси нет топ игроков.
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Удачи
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