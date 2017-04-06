Конте планирует остаться в "Челси"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте подтвердил, что не вернется в Италию грядущим летом и продолжит работу на "Стэмфорд Бридж".

Несмотря на то, что 47-летний Конте уверенно ведет "синих" к победе в Премьер-Лиге и сформировал крепкие отношения с игроками, пресса регулярно связывает специалиста с возвращением в Серию А, где к нему проявляет интерес "Интер".

Долгое время Антонио хранил молчание по поводу своего будущего на "Стэмфорд Бридж", но после победы над "Манчестер Сити" накануне вечером, наконец, его прервал. По словам Конте, он совершенно точно продолжит работу в "Челси" в следующем сезоне.

"Да, я останусь здесь на следующий год, но сейчас очень важно закончить сезон и добиться успеха. Затем мы попытаемся построить нечто особенное в этом клубе", - цитирует Конте Sky Sports.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.04.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 06.04.2017 16:00 # sellman
    Надо быть полным Клаваном, что бы уйти из самого прогрессирующего клуба Европы.

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  2. trent 06.04.2017 15:36 # trent
    Ну а какие у него были мотивы для расставания с Челси. Наверное, он просто ждал гарантий касательно летнего ТО пока его представители договаривались о новом контракте.

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  3. sancho232 06.04.2017 15:35 # sancho232
    "Затем мы попытаемся построить нечто особенное в этом клубе"
    Эта фраза означает что всем остальным пизда. Затаримся Лукаку, Санчесом, топовым ЦП и топовыми защитниками. Готовьте масло для охлаждения ануса хейтеры.

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  4. narcot 06.04.2017 15:34 # narcot
    отлично. с этим физруком не попадут в 4ку в следующем сезоне

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  5. thegodfather 06.04.2017 15:16 # thegodfather
    пиздец новость, а то мы думали ливнет!

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  6. fupler 06.04.2017 15:10 # fupler
    строит, а не выжимает соки из того что есть
    многие могут тут захлебнуться мочой от зависти

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  7. pistolero-lfc 06.04.2017 15:08 # pistolero-lfc
    ссаная автобусная тактика не проканает в ЛЧ. с Азаром или без, соснут всё равно, потому что в Челси нет топ игроков.

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  8. bluebload 06.04.2017 15:04 # bluebload
    Удачи

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