Куртуа: "Азар должен остаться ради Лиги Чемпионов"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что "синие" должны сохранить плеймейкера Эдена Азара, если хотят выиграть Лигу Чемпионов в следующем сезоне.
По данным авторитетных медиа, главный тренер "синих" Антонио Конте уже передал боссам клуба список игроков, с которыми хотел бы усилить команду, рвущуюся к победе в Премьер-Лиге, на будущий сезон.
Абсолютно нелогично в этой ситуации выглядят разговоры о потенциальном уходе Азара и Куртуа в мадридский "Реал". Тибо уверен: только сохранив всех своих лучших игроков, "Челси" может рассчитывать на успех в Лиге Чемпионов.
"У "Челси" есть амбиции в Лиге Чемпионов, а для победы в этом турнире потребуются самые лучшие игроки. Разумеется, Эден входит в эту категорию".
"На него не влияют слухи о возможном переходе в "Реал". Он знает, что это всего лишь слухи, потому сохраняет спокойствие. Могу заверить, что мы оба счастливы в "Челси", - цитирует Куртуа Evening Standard.
06.04.2017 14:00
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Именно поэтому и покидает Челси, победа в ЛЧ - это не для всяких там Конте
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Если будешь косячить как вчера..то не видать ЛЧ как своего носа! Куда денется нос? Сломают и вырвут...либо Конте...либо Коста
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ну и славно
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