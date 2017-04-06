Куртуа: "Азар должен остаться ради Лиги Чемпионов"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что "синие" должны сохранить плеймейкера Эдена Азара, если хотят выиграть Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

По данным авторитетных медиа, главный тренер "синих" Антонио Конте уже передал боссам клуба список игроков, с которыми хотел бы усилить команду, рвущуюся к победе в Премьер-Лиге, на будущий сезон.



Абсолютно нелогично в этой ситуации выглядят разговоры о потенциальном уходе Азара и Куртуа в мадридский "Реал". Тибо уверен: только сохранив всех своих лучших игроков, "Челси" может рассчитывать на успех в Лиге Чемпионов.



"У "Челси" есть амбиции в Лиге Чемпионов, а для победы в этом турнире потребуются самые лучшие игроки. Разумеется, Эден входит в эту категорию".



"На него не влияют слухи о возможном переходе в "Реал". Он знает, что это всего лишь слухи, потому сохраняет спокойствие. Могу заверить, что мы оба счастливы в "Челси", - цитирует Куртуа Evening Standard.