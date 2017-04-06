Куртуа: "Азар должен остаться ради Лиги Чемпионов"

Тибо Куртуа и Эден Азар Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что "синие" должны сохранить плеймейкера Эдена Азара, если хотят выиграть Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

По данным авторитетных медиа, главный тренер "синих" Антонио Конте уже передал боссам клуба список игроков, с которыми хотел бы усилить команду, рвущуюся к победе в Премьер-Лиге, на будущий сезон.

Абсолютно нелогично в этой ситуации выглядят разговоры о потенциальном уходе Азара и Куртуа в мадридский "Реал". Тибо уверен: только сохранив всех своих лучших игроков, "Челси" может рассчитывать на успех в Лиге Чемпионов.

"У "Челси" есть амбиции в Лиге Чемпионов, а для победы в этом турнире потребуются самые лучшие игроки. Разумеется, Эден входит в эту категорию".

"На него не влияют слухи о возможном переходе в "Реал". Он знает, что это всего лишь слухи, потому сохраняет спокойствие. Могу заверить, что мы оба счастливы в "Челси", - цитирует Куртуа Evening Standard.



Метки Азар, Куртуа, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.04.2017 14:00

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  1. vyrentz 06.04.2017 14:09 # vyrentz
    Именно поэтому и покидает Челси, победа в ЛЧ - это не для всяких там Конте

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  2. asnural 06.04.2017 14:06 # asnural
    Если будешь косячить как вчера..то не видать ЛЧ как своего носа! Куда денется нос? Сломают и вырвут...либо Конте...либо Коста

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  3. hazardeden 06.04.2017 14:02 # hazardeden
    ну и славно

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