Гвардиола назвал поражение от "Челси" поворотным в гонке за титулом

Кевин Де Брюйне Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что домашнее поражение от "Челси" было поворотным моментом сезона для "горожан" с точки зрения борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги.

После проигрыша на "Стэмфорд Бридж" накануне вечером Гвардиола признал, что его команда потеряла все шансы догнать "синих" и теперь должна сфокусироваться на попадании в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Тем не менее, ключевым матчем в чемпионской гонке Пеп считает еще декабрьский поединок с "Челси", который его команда проиграла на "Этихад" со счетом 1:3, упустив прорву выгодных моментов.

"Игра на "Этихад" была ключевой в нашем сезоне. Мы подобрались к ней с отставанием в четыре очка, сыграли гораздо лучше "Челси", но не реализовали два убойных момента, а затем упустили преимущество".

"На тот момент наше отставание равнялось четырем очкам, но после поражения оно увеличилось до семи, а спустя еще несколько дней - до десяти. Тот матч был очень важен с точки зрения борьбы за титул", - сообщил Гвардиола The Independent.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 06.04.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 06.04.2017 14:04 # sellman
    Пеп уже выходил на матч зная, что проиграет и поэтому в старте были Компани, Дельф, Навас.
    В то время как Отаменди, Стерлинг были в запасе.
    Берегут силы для борьбы за 4-ку.

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  2. boavista 06.04.2017 13:41 # boavista
    Быть может, быть может и прав.

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  3. eakz 06.04.2017 13:34 # eakz
    обоссанный должен мстить

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  4. bluebload 06.04.2017 13:22 # bluebload
    На мой взгляд осталась только одна интрига: Нагнем мы "Униженного" основным составом на старой помойке или уступим им 1-0 , 2-0 резервной командой в качестве компенсации за двукратное унижение ? Все остальное ясно как Божий день .

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  5. trent 06.04.2017 13:05 # trent
    Не согласен, 3 очка имеют одинаковую ценность. Набираешь ты их против Челси или Арсенала особого значения не имеет.

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