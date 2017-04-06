Гвардиола назвал поражение от "Челси" поворотным в гонке за титулом
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что домашнее поражение от "Челси" было поворотным моментом сезона для "горожан" с точки зрения борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги.
После проигрыша на "Стэмфорд Бридж" накануне вечером Гвардиола признал, что его команда потеряла все шансы догнать "синих" и теперь должна сфокусироваться на попадании в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
Тем не менее, ключевым матчем в чемпионской гонке Пеп считает еще декабрьский поединок с "Челси", который его команда проиграла на "Этихад" со счетом 1:3, упустив прорву выгодных моментов.
"Игра на "Этихад" была ключевой в нашем сезоне. Мы подобрались к ней с отставанием в четыре очка, сыграли гораздо лучше "Челси", но не реализовали два убойных момента, а затем упустили преимущество".
"На тот момент наше отставание равнялось четырем очкам, но после поражения оно увеличилось до семи, а спустя еще несколько дней - до десяти. Тот матч был очень важен с точки зрения борьбы за титул", - сообщил Гвардиола The Independent.
06.04.2017 13:00
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Последние комментарии:
Пеп уже выходил на матч зная, что проиграет и поэтому в старте были Компани, Дельф, Навас.
В то время как Отаменди, Стерлинг были в запасе.
Берегут силы для борьбы за 4-ку.
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Быть может, быть может и прав.
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обоссанный должен мстить
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На мой взгляд осталась только одна интрига: Нагнем мы "Униженного" основным составом на старой помойке или уступим им 1-0 , 2-0 резервной командой в качестве компенсации за двукратное унижение ? Все остальное ясно как Божий день .
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Не согласен, 3 очка имеют одинаковую ценность. Набираешь ты их против Челси или Арсенала особого значения не имеет.
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