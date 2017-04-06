Гвардиола назвал поражение от "Челси" поворотным в гонке за титулом

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что домашнее поражение от "Челси" было поворотным моментом сезона для "горожан" с точки зрения борьбы за чемпионский титул Премьер-Лиги.

После проигрыша на "Стэмфорд Бридж" накануне вечером Гвардиола признал, что его команда потеряла все шансы догнать "синих" и теперь должна сфокусироваться на попадании в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Тем не менее, ключевым матчем в чемпионской гонке Пеп считает еще декабрьский поединок с "Челси", который его команда проиграла на "Этихад" со счетом 1:3, упустив прорву выгодных моментов.



"Игра на "Этихад" была ключевой в нашем сезоне. Мы подобрались к ней с отставанием в четыре очка, сыграли гораздо лучше "Челси", но не реализовали два убойных момента, а затем упустили преимущество".



"На тот момент наше отставание равнялось четырем очкам, но после поражения оно увеличилось до семи, а спустя еще несколько дней - до десяти. Тот матч был очень важен с точки зрения борьбы за титул", - сообщил Гвардиола The Independent.